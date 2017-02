Con útiles escolar, productor musical promueve matrículas en colegios públicos

Para motivar a los niños y jóvenes menos favorecidos de la ciudad a que asistan al colegio, el productor y compositor musical José Quessep realiza la campaña ¡Matrículate ya! en el sector Rafael Núñez, del barrio Olaya Herrera, que consiste en regalar útiles escolares a los menores matriculados y guiar a los padres de familia de aquellos que aún no tienen su cupo.

“Tomamos los datos del niño y de sus papás, y con eso verificamos si están matriculados y los que no, los llevamos a los colegios más cercanos que son Foco Rojo y Primero de Mayo y los guiamos en el proceso de matrícula que es gratuito y después sí le damos los útiles”, contó Quessep, quien aseguró que en ocasiones han recibido insultos de algunos padres que pretende recibir los útiles sin matricular a sus hijos.

De acuerdo con el productor musical, esta campaña fue idea de su hijo Danilo, de 13 años, quien luego de jugar un partido de fútbol en la cancha de micro fútbol aledaña a la vía Perimetral, se le ocurrió motivar a estudiar a los niños que lo acompañaban.

“Me siento orgulloso de mi hijo porque él tiene el don de servicio, tengo un lema y es que las personas que no nacieron para servir a los demás es mejor que no hubieran nacido”, dijo.

Desde que surgió la iniciativa, Quessep buscó el apoyó de entidades y amigos, y lo encontró en la Armada Nacional, la distribuidora de carnes Distribolívar y el funcionario Gregorio Rico, entre otros, que donaron los útiles esenciales como cuadernos, lápices, sacapuntas, borradores y reglas para 200 niños.

“Le digo a los papás que lleven a sus hijos al colegio porque la mejor herencia que le pueden dejar es la educación”, puntualizó Quessep.

Matrículas siguen abiertas

Esta semana, Juan Carlos Urango, director de cobertura educativa del Distrito, señaló que las matrículas siguen abiertas y que aún hay 13 mil cupos disponibles, pero algunos colegios como Las Gaviotas, Bertha Gedeón, Ternera, Promoción Social, María Auxiliadora y Hermano Antonio Ramos de La Salle están copados.

“Para matricular a los niños no se necesita nada más que los documentos requeridos porque el proceso es gratuito. Ninguna institución oficial le puede cobrar un peso por cualquier trámite. Es decir, que no hay excusas para no llevar a sus hijos a la escuela”, dijo semanas atrás Germán Sierra, secretario de Educación del Distrito.