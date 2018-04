Concurso: La mejor mamá de Cartagena Caribe Plaza

¿CÓMO PARTICIPAR?

Envíanos una fotografía en la que se cuentes por qué consideras que tienes, conoces o eres la mejor mamá de Cartagena. El texto no debe superar las 150 palabras, (por favor explicar la relación o el parentesco con la mamá). El correo donde debes enviar la foto es: mercadeo@eluniversal.com.co , por favor escribir los datos personales del postulante y postulada: nombres y apellidos, dirección, teléfono y cedula. Esta fotografía debe ser de tu autoría y puede ser tomada con cualquier dispositivo fotográfico. La fecha de recepción de las fotos va desde el 19 al 22 de abril de 2018 hasta las 11:59 p.m.

MECÁNICA

1. Las fotos que se reciban se publicarán en una galería de fotos en https://www.facebook.com/eluniveresalcartagena/. La fecha de publicación de la galería será de 23 de abril de 2018. Estas fotografías concursarán por medio de votación (reacciones) de los seguidores de esta página.

2. Los participantes deben seguir a https://www.facebook.com/eluniveresalcartagena/ y https://www.facebook.com/caribeplaza/ e invitar a sus amigos a que también sigan https://www.facebook.com/eluniveresalcartagena/ y https://www.facebook.com/caribeplaza/ y le den me gusta a su foto. La fecha de votación es del 23 al 27 de abril de 2018 hasta las 11:59 a.m. Se tomarán pantallazos de las votaciones hasta ese momento y esa será la cantidad de reacciones tenidas en cuenta (se contarán me gusta, me encanta, me divierte o me enoja por igual. Cualquier reacción será tenida en cuenta como un voto).

El ganador será quien haya recibido la mayor cantidad de reacciones en el tiempo estipulado. La publicación de las ganadoras será el 30 de mayo 2018.

Se escogerán las 2 fotos más votadas y los premios que se entregarán son los siguientes:

-Nota periodística de las dos ganadoras que se publicaran en la edición impresa del 4 mayo de 2018.

-Una tarjeta regalo de Jumbo por valor de $200.000, para cada ganadora.

Los premios deberán ser reclamados personalmente en las oficinas de EL UNIVERSAL, ubicadas en Pie del Cerro, calle 30 #17-36 de Cartagena, Colombia, de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 p.m. Cada premio será entregado al titular de la cuenta o correo desde el cual se envió la fotografía con el mensaje.

CONDICIONES:

Participan en el concurso personas mayores de edad (18 años), que envíen a través del correo mercadeo@eluniversal.com.co , su fotografía con un mensaje que explique por qué es la mejor mamá.

Todo el material que sea enviado por el correo mercadeo@eluniversal.com.co podrá ser publicado por Editora del Mar S.A., o a través de sus medios cuantas veces quiera. Quien lo envía cede a Editora del Mar S.A. los derechos patrimoniales de autor, y autoriza el uso de los morales de autor sobre el mismo siempre que se conceda los créditos.

Los participantes al enviar sus fotografías, autorizan expresamente a Editora del Mar S.A. para usar, explotar y editar de cualquier manera que considere conveniente y de acuerdo con los usos legales, en cualquier plataforma, tanto la fotografía como el mensaje enviado, y su propia imagen.

La publicación de la galería fotográfica estará a cargo de El Universal en el Facebook de El Universal, una vez cerrado el periodo de tiempo para la recepción de las fotografías se publicaran en la fecha descrita anteriormente. Para que se enfrenten en votación pública durante los días anunciados. Las ganadoras serán quienes hayan recibido la mayor cantidad de votos.

Serán 2 ganadoras que recibirán una nota periodística y Una tarjeta regalo de Jumbo por valor de $200.000, para cada ganadora.

Las ganadoras cuentan con un plazo máximo de 30 días calendario a partir de la notificación para reclamar personalmente su premio. Las oficinas de El Universal, ubicadas en Pie del Cerro, calle 30 #17-36 de Cartagena, Colombia, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. es el único sitios de entrega.

Para la entrega del premio se debe presentar documento de identidad original y una copia del mismo. En caso de que el ganador no se encuentre en la ciudad de Cartagena, deberá enviar un poder con la copia de la cédula de ciudadanía a un representante para que bajo su responsabilidad, reclame el premio.

No se entregará dinero en efectivo ni otros bienes equivalentes. La garantía del producto será otorgada directamente por la marca patrocinadora. La entrega del premio.

Editora del Mar S.A. se reserva la facultad de cancelar, suspender o modificar las presentes condiciones, así como la organización y/o gestión del sorteo promocional.

No podrán participar empleados directos, ni familiares de empleados de Editora del Mar S.A. hasta el primer grado de consanguinidad, y segundo de afinidad.

Se considerarán extemporáneas e inválidas, las participaciones que se hayan realizado por fuera del término, o sea posteriormente a la fecha señalada.

La organización responderá consultas relacionadas con el concurso a través de correo mercadeo@eluniversal.com.co

Legislación y jurisdicción aplicable - la Colombiana.

EXONERACIÓN: Editora del Mar S.A. no se hace responsable por caídas de los sistemas, portales, sitios web, demoras en la transmisión ni ningún problema de tipo técnico. Los derechos de las empresas y marcas relacionados con estos eventos están amparados por las leyes de protección de la propiedad industrial y las demás relacionadas. Quienes participan en el sorteo promocional aceptan en su totalidad estas condiciones.