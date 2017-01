Conductores de vans protestan porque el DATT "no los deja trabajar"

Un grupo de conductores y propietarios de camionetas tipo vans que diariamente se parquean en el parque Flánagan protestaron ayer por lo que ellos consideran una persecución de parte del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena (DATT).

José Solano, conductor y representante de Asovanscar (Asociación de Conductores de Vans en Cartagena), que agremia a 15 conductores, explicó que desde hace algún tiempo los agentes del DATT vienen cometiendo una serie de abusos con el fin de sacarlos de esa zona que está demarcada como parqueadero.

José Solana, representante legal de Asovanscar Line Tour, una agremiación de propietarios y conductores de camionetas vans que se congregan desde hace 17 años en el parque Flánagan, en una zona demarcada como sitio de parqueo.

“La problemática que tenemos es que vinieron con la orden de quitarnos de este lugar que está demarcado como parqueadero. Siempre nos dicen que nos van a sacar de aquí a las buenas o a las malas y que nos van a mandar la grúa. Dicen que nosotros lo que hacemos es entorpecer el paso de los buses de Transcaribe. No es una zona prohibida porque no hay avisos; es más aquí compartimos parqueo con las chivas”, precisó Solana.

También argumentó que desde el año 2015 y en el 2016 han estado pidiendo citas para hablar con los directores de tránsito y nunca nos han contestado. “Ellos han hecho caso omiso a nuestra petición, pues lo que queremos es decirles que nuestra propuesta es que allí se parqueen unas cuatro o cinco camionetas, con el fin de no entorpecer a Trancaribe como dicen ellos. No somos ilegales, aquí tenemos todos los papeles en regla y no hacemos nada ilegal porque nuestros carros tienen nuestro logo. Esperamos que nos atiendan porque queremos trabajar de una manera ordenada sin perjudicar a nadie”, aseguró el líder de los conductores.

El Universal intentó comunicarse con el DATT para conocer su posición sobre la queja de los conductores pero hasta el cierre de esta edición no fue posible obtener una respuesta. Este medio estará atento a sus declaraciones.