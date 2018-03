Consejos de la Policía para que no se le arruinen las vacaciones de Semana Santa

Cartagena ofrece un montón de actividades, religiosas y turísticas, durante la Semana Santa, lo que la convierte en uno de los destinos preferidos del país para pasar los días de conmemoración a la pasión, muerte y resurrección de Cristo, a la vez que se disfrutan de algunos días de vacaciones.

Por eso, la Policía Metropolitana de Cartagena realiza durante estos días varias actividades de control y prevención para evitar imprevistos que comprometan la vida o salud de las personas.

El Universal te resume los principales consejos que entregan las autoridades para estos últimos días de la Semana Santa:

Recomendaciones en Playas y Piscinas

• Los menores no deben nadar sin la supervisión de un adulto.

• Evite llevar objetos de valor a las playas. Cuide sus objetos personales, no deje los elementos (bolsos) en cualquier lugar.

• Controle el consumo de bebidas embriagantes.

• Nadar en grupo es una buena forma de asegurarse de que siempre habrá alguien que estará pendiente.

• No nade cerca de espigones o rocas porque un movimiento repentino del agua podría arrastrarle y hacerle chocar contra estos.

• La mayoría de los accidentes que ocurren mientras se viaja en bote, sobre todo entre adolescentes, están relacionados con el consumo de alcohol.

Recomendaciones en recorridos Turísticos

• Usar ropa y zapatos cómodos para los recorridos, sombrero o gorro y protección solar.

• Llevar un equipaje liviano solo con lo necesario.

• Incluir hidratación y alimentos ligeros para el viaje

• No viajar con mucho dinero en efectivo.

• Viajar lo más temprano posible con el fin de no congestionar las vías.

• Portar siempre un teléfono móvil con carga para algún caso imprevisto

• Realizar previa reserva del lugar donde desea alojarse.

• Evite llevar elementos nocivos que atenten contra la biodiversidad del Parque tales como aerosoles, animales, arpones, armas de fuego.

• En los Parques Naturales no se permite la recolección de material vegetal y/o animal.

• Los planes para viajar a las islas no se adquieren con cualquier vendedor, sino en las agencias de viajes o en las agencias autorizadas por Corporación de Turismo.

• Los turistas deben utilizar chaleco salvavidas y no deben permitir el sobrecupo en las lanchas.

Recomendaciones para adquirir pescados:

Al momento de adquirir pescado, es importante que el consumidor observe las características organolépticas, que son las propiedades de un cuerpo que se percibe con los sentidos como (untuosidad, aspereza, sabor, brillo, etc.):

• Revisar su estado, olor, color y las condiciones higiénicas y de salubridad.

• Identificar Ojos Brillantes, negros y convexos.

• Agallas rojas y húmedas.

• Escamas brillantes.

• Carne firme y elástica.

• Adquiera el pescado en establecimientos reconocidos y de confianza, que cumplan con las medidas sanitarias establecidas para su conservación que garanticen las condiciones básicas de higiene.

• Atención a las manos de las personas que manipulan el pescado que le venden. Deben estar limpias y sin laceraciones o heridas en su piel; además, es recomendable que tenga una indumentaria que evite la contaminación de los productos.

• Los productos que se expenden al público en exhibidores abiertos deben mantenerse en cama de hielo; estos pescados deben tener un color característico, sin presencia de sangre u otras partículas que lo contaminen.