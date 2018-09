Construcción tiene “hecha pedazos” vivienda en Getsemaní

Las grietas están por todos lados y a simple vista se nota el deterioro en las paredes. La situación en la casa ‘Cuchitril II’ , en el callejón Ancho de Getsemaní, es preocupante y todo sería producto de una construcción contigua a esta vivienda.

Según contó María Isabel González Suárez, una de las afectadas, esta obra no solo está aplacando la estructura de su casa, sino la salud de los moradores. “Por el subterráneo que construyeron, mi mamá que no sufría de asma, ha presentado afecciones respiratorias por la cantidad de polvo que arrojan los trabajos. Cuando me quejé, la dueña ordenó a los trabajadores que suspendieran la obra, lo que me tiene atemorizada porque qué tal que se caiga una pared o se desplome la casa debido a la debilidad que presenta la estructura”, dijo.

Llevado al Concejo

Este caso fue tratado en el Concejo de Cartagena. El cabildante del Partido Conservador, Rodrigo Reyes Pereira, denunció que los trabajos que adelantan particulares podría causa un colapso. Señaló que a raíz de la obra, la vivienda, además de grietas en las paredes, tiene los pisos rajados, por lo que le pidió al Comité de Patrimonio y Curaduría Urbana que investiguen la situación y verifiquen si la mencionada obra cumple con todos los requisitos de ley.

Para complementar lo sustentado por el concejal, el arquitecto Mauricio De la Torre inspeccionó la obra y ratificó el alto riesgo que presenta la casa por la excavación de la estructura, la cual “ha generado movimientos de terrenos, agrietamiento y lo más grave es el riesgo inminente de caerse un muro o la vivienda de no realizar los trabajos de soporte que requiere la obra”.