Consulta previa sobre cierre de Playa Blanca está en cero

En dos días se cumple el mes del fallo emitido por el Juzgado Sexto de Familia de Cartagena que ordena al Ministerio de Ambiente suspender el cierre de la zona norte de Playa Blanca, Barú, hasta tanto no se realice la consulta previa con la comunidad.

En el fallo que se dio a conocer el pasado 12 de julio, el juez califica de "precipitada" e "intemporal" la orden del Ministerio, en el entendido que tanto esta cartera, como la Alcaldía de Cartagena y otras entidades ambientales, conocen desde hace 16 años los problemas alrededor de las tortugas carey que la hacen una especie en vía de extinción, y solo hasta "ahora toman de manera intempestiva" la decisión de cerrar parcialmente el balneario.

La sentencia ordena realizar consulta previa, libre e informada a la población negra raizal, en los 15 días siguientes a su notificación; este proceso según los nativos está en cero.

José David Miranda López, representante legal del Consejo Comunitario de Playa Blanca, quién interpuso la tutela buscando frenar la medida, manifestó que pese al interés de los nativos de reunirse en mesas de trabajo, no ha habido disposición por parte de los gobiernos distrital y nacional para llevar a cabo la consulta. Cabe resaltar que la Corte Constitucional, en sentencia señala expresamente.

“Siempre hemos estado a la defensa del territorio y hemos pedido en reiteradas ocasiones, a las autoridades que nos sentemos para arreglar no solo el problema de la anidación de las tortugas carey, sino también otros factores que afectan el medio ambiente de estas playas. Pero hasta ahora no hemos tenido una mesa de trabajo, la alcaldesa no se ha notificado de la situación, y no vemos ningún interés por parte de ellos”, indicó el representante.

Miranda López denunció que solo fue un “apuro” de las autoridades el ordenar el cierre del balneario y que “es el momento para sentarse en la mesa y resolver esta situación para proteger la playa y no entregársela a particulares que pretenden ejecutar proyectos de gran infraestructura en ella”.

Como se recordará, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emitió la resolución 0774 del 10 de mayo de 2018, en la cual se ordena el cierre de 1,1 kilómetros de esta playa durante siete meses para garantizar el período de anidación de las tortugas carey.

Según MinAmbiente, el único objetivo de la decisión de cerrar Playa Blanca es garantizar a las generaciones futuras la perpetuidad de las riquezas naturales del país, entre estas, la tortuga carey, una especie que según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), está en crítico peligro de extinción.

No obstante, para ambientalistas y juristas, el cierre de Playa Blanca si requería de consulta previa con la comunidad que la habita para que de manera cooperativa se sumen esfuerzos que salven los recursos naturales, para este caso, las tortugas.

La Corte Constitucional mediante sentencia SU 097 de 2017, señaló la importancia del turismo para el pueblo raizal; “la manera en que se viene desarrollando, de forma armónica con su identidad étnica y cultural, en posadas nativas y su relevancia como fuente de ingreso para los pobladores”.

Sobre la relación de la población raizal con el territorio, la Corte Dijo: “La relación de los raizales con la isla y el territorio es, tanto económica como cultural y ambiental”. Hay proyectos con fines económicos, que representan amenazas contra la integridad cultural de comunidades étnicas,

“incursionan nuevas formas de entender la economía y la cultura desarrolladas alrededor del turismo”; de allí que el proceso de consulta se haga imperioso para que los raizales comprendan la magnitud del proyecto bajo sus usos y costumbres.

En diálogo con un vocero de MinAmbiente, explicó que mientras se culmina el proceso de empalme entre los gobiernos saliente y entrante, el nuevo ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, debe revisar en detalle la situación en relación con este importante balneario.

Así mismo, intentamos contactar a la alcaldesa (e) Yolanda Wong, pues el Distrito también es parte fundamental en el proceso de convocatoria para la consulta previa, pero no fue posible una respuesta.