Conteo regresivo en la licitación del galeón San José

Hasta este viernes, antes de las cinco de la tarde, hay plazo para que los interesados en participar en la licitación para la exploración del galeón San José envíen sus propuestas. Hasta el momento, y ante la ausencia de oferentes, todo indica que la empresa originadora Maritime Archaeology Consultants Switzerland AG, que ya está precalificada, sería la seleccionada.

Según el acuerdo, los pliegos de condiciones y la minuta del contrato con sus respectivos anexos del proceso de Asociación Público Privada (APP), se busca rescatar esta embarcación, preservar y aprovechar económicamente los bienes que están en el polígono autorizado en el mar Caribe, así como el diseño, la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura pública asociada, la cual se compone de un laboratorio para conservar los materiales rescatados y un museo que permita la divulgación y apropiación del patrimonio cultural de la Nación que haga parte de esta embarcación.

Este proceso es liderado por el Ministerio de Cultura y precisamente la jefa de esta cartera, Mariana Garcés, aclaró algunas dudas sobre la exploración del San José.

¿Cuáles serán los costos de toda la operación del Galeón San José?

El presupuesto del Ministerio de Cultura para el 2019, según el Ministerio de Hacienda, podría ser de 65 mil millones de pesos. En este proyecto científico, con toda la conciencia de protección arqueológica, estamos hablando de un costo de 197 mil millones de pesos, más o menos de 70 millones de dólares, que eran 60 millones al momento de suscribir el acuerdo, pero la cifra varía según la tasa de cambio.

¿Quién decide qué es patrimonio y qué no de lo hallado?

De todo lo que se recupere de ese hallazgo, el único que tiene la facultad para decir qué es Patrimonio Cultura y qué no, es el Consejo Nacional de Patrimonio. En el hipotético caso que se recuperen 100 objetos y el Consejo Nacional de Patrimonio dice que 70 son Patrimonio Cultural de la Nación, estos no se tendrán en cuenta, para nada, en la remuneración que recibirá el originador.

En el caso de los posibles lingotes de oro, se dejará una muestra representativa para el museo y el originador tiene derecho a que se le remunere, pero en ningún caso, según la ley, puede ser superior al 50 por ciento de lo declarado como no patrimoniales.

¿Cuánto recibirá el originador?

Se pasó el contrato a pesos para así dejar que el riesgo de devaluación lo asuma el originador, siguiendo paso a paso lo que dicta la ley con un tope donde no se puede disponer por parte de ningún originador, hasta del 30 por ciento de los bienes que hayan sido declarados como bienes no pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación.

Los rangos se hicieron teniendo como base las dificultades de la operación, cuando se realizó el hallazgo y se sabe dónde está y cómo se encuentra.

¿Quiénes han intervenido en todo este proyecto?

Han estado involucrados el Consejo Nacional de Patrimonio, las Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Además, el presidente de la República constituyó una mesa donde se encuentran las Altas Cortes, así como los organismos de control al tanto de todo el proceso. Quien ha llegado nuevo ha sido el procurador Delegado.

Se oponen a método de pago

La Academia de Historia de Cartagena de Indias se opone a que parte del galeón sea utilizado como medio de pago para su rescate, existiendo otras formas que serían lógicas para la financiación de dicho salvamento.

“Nuestra posición coincide con la de la Procuraduría General de la Nación y la de varias universidades que se han dedicado a estudiar el caso. El pago a quienes realicen la labor de rescate no debe ser con el producto que está en el fondo del mar, sino con cualquier otro medio, ya que lo que está sumergido tiene un valor histórico extraordinario y debe hacer parte del museo que se construya por motivo de la exploración”, expresó Darío Morón, presidente de la academia.

Por otro lado, Rafael Ballestas Morales, primer vicepresidente de esta asociación, reiteró que hay muchos métodos de pago, por ejemplo que “se le dé concesión a los que realicen esa actividad en el manejo del museo que harán en Cartagena por determinado tiempo o que se hagan créditos para pagar en efectivo”.

Para la Academia de Historia de Cartagena el galeón San José debe ser conservado en su totalidad, por lo que pide sea declarado como un ‘Patrimonio cultural de la nación indivisible’, indicó en una misiva a la opinión pública, con la que extiende sus preocupaciones y su propuesta a consideración del presidente Juan Manuel Santos y el Ministerio de Cultura.

“Después de estudiar detenidamente la significación y trascendencia histórica de los restos hallados del galeón San José, la Academia de Historia de Cartagena de Indias manifiesta a la opinión pública que se encuentra en total y absoluta oposición a que parte del galeón sea utilizado como medio de pago para su rescate, existiendo otras formas que serían lógicas para la financiación de dicho salvamento”, indica la carta firmada por los integrantes de la academia.