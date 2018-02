Conteo regresivo para tomar medidas frente a Aquarela

Un ‘apretón de orejas’ le hizo el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, al alcalde (e) de Cartagena, Sergio Londoño Zurek, a quien le reclamó por la falta de efectividad de la orden de suspensión del proyecto de Viviendas de Interés Social (VIS) Aquarela Multifamiliar, que construye la Promotora Calle 47 S.A.S. en el sector Paseo Bolívar del barrio Torices y que afecta la visual del Castillo de San Felipe, un Bien de Interés Cultural (BIC).

Por medio de una misiva, el jefe del Ministerio Público explicó que desde que se ordenó la suspensión de la obra esta no se cumplió a cabalidad y que por ende el mandatario de los cartageneros tiene un plazo de 48 horas, que empezaron a ser contadas desde ayer, para que tome las medidas administrativas correspondientes.

“Con base en las acciones judiciales y de intervención que ha adelantado el Ministerio Público, la inspectora de policía de la comuna No. 2 inició una actuación el pasado 24 de octubre, mediante la cual suspendió las obras relacionadas con el edificio Aquarela por violar las reglas de la propia licencia urbanística, sin que adelantara gestión posterior alguna para hacer efectiva la medida.

“La citada funcionaria fue trasladada a otra inspección de la ciudad de Cartagena, quedando la actuación en cabeza de una nueva inspectora, quien tomó posesión del cargo el pasado 8 de febrero, por lo que hasta este momento no se evidencian avances en la acción policiva (...) Por lo anterior, lo exhorto para que en el término de 48 horas adopte las medidas administrativas del caso, a fin de ejercer el poder de policía en esta materia, como máxima autoridad de ese Distrito”, dice la carta.

Cabe resaltar que el procurador aseveró que si el alcalde (e) no cumple con la aplicación de medidas administrativas, procederá a emitir las sanciones disciplinarias correspondientes.

Respaldo a la Procuraduría

Tras darse a conocer la posición de Carrillo Flórez frente al proyecto Aquarela, el Ministerio de Cultura manifestó que respaldan esta determinación.

“El Ministerio de Cultura considera de la mayor importancia la actuación de la Procuraduría General de la Nación, dado que contribuye a la solución del grave problema que constituye la construcción de ese complejo de viviendas, el cual ha puesto en riesgo la declaratoria de Unesco como patrimonio de la humanidad”, le contó a El Universal Alberto Escovar, jefe de la división de Patrimonio del Ministerio.

“Incurrió en una falta”

Por su parte, el personero de Cartagena, William Matson, manifestó que en noviembre del año pasado le pasó al alcalde (e) una función preventiva respecto a la aplicación del Código Nacional de Policía por comportamiento contrario a la integridad urbanística del BIC Castillo de San Felipe, pero que pese a esto Londoño Zurek hizo caso omiso a estas recomendaciones.

“En esa oportunidad le expusimos unos argumentos que eran violatorios y que ponían en riesgo la condición de BIC y que por tanto se debían tomar unas medidas correctivas.

“Se le dieron fundamentos normativos y cinco días para que hiciera los correctivos, pero no entiendo por qué no lo ha hecho y no ha dado respuesta al preventivo de la Personería, por eso ahora que el procurador hace un llamado de atención en el mismo sentido. Nos despierta la atención que el alcalde no haya tomado las medidas y que le estén dando 48 horas para hacerlo. Creo que está incurriendo en una falta disciplinaria”, dijo Matson.