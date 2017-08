Continúan las quejas contra Medimás

Pabla Emilia Villafañe Ávila, diagnosticada con cáncer de mama hace aproximadamente seis años, denunció que su salud ha decaído en los últimos días por negligencia de Medimás, EPS en la que está afiliada.

“Pasé por quimioterapias fuertes y después me ordenaron poliquimioterapias cada 21 días. El próximo tratamiento estaba para el 19 de julio, pero no me lo hicieron por el empalme de Cafesalud con Medimás. Hasta la fecha lo estoy esperando. Llevo más de un mes sin tratamiento”, contó la mujer.

Advirtió que por la falta de terapia, “he sentido dolencias que antes no tenía. Mi cáncer alcanzó a hacer metástasis en los huesos, así que sufro mucho dolor para levantarme de la cama. Me preocupa que puedo morir y lo que pueda hacer mi familia después de eso no compensará”.

Urge la oncología

Por denuncias de la Asociación de Usuarios, representantes de Medimás acudieron ayer a una mesa de trabajo convocada por el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis).

Mariela Sánchez, presidenta de la Asociación de Usuarios de Medimás, afirmó que la negación de servicios oncológicos es una de las problemáticas que más está afectando a los pacientes. “Ayer (domingo) se nos murió una paciente con cáncer de lengua porque no hay tratamiento”, lamentó.

Rafael López, coordinador del programa Personería 24 horas, dijo que “pensamos que con esta nueva contratación la situación iba a mejorar en cuanto a servicios, pero hemos notado en esta mesa de trabajo que continúan los problemas”.

Para velar por la atención de los usuarios de Medimás, anunció que “estaremos presentes en los puntos de atención de la EPS y en las IPS de la red prestadora de servicios”.

Adriana Meza Yepes, directora del Dadis, sostuvo que “las quejas más sentidas son por medicina especializada y tratamiento de pacientes con cáncer, que a pesar de que la empresa nos dice que tiene contrato, la IPS que nos relacionan textualmente, y dentro de la reunión quedó comprobado, informa que no tiene contrato y que los pacientes no están siendo atendidos”.

“Se está poniendo en juego la vida de los pacientes -recalcó-, y por eso hemos conminado a la terminación o legalización de la contratación de la red de servicios”.

Dadis está vigilante

La directora de la entidad informó que “a partir de mañana (hoy), nuestro equipo estará con Personería revisando los datos de nota técnica, que son los servicios que deben prestar en todas las sedes. Según esa nota, que debe estar radicada hoy (ayer) en el Dadis, estaremos haciendo la verificación de la prestación de los servicios, porque no solamente es revisar la atención que tenían pendiente y solucionarla, sino que tienen que garantizar las atenciones que se han generando desde el 1 de agosto, día en que entraron en operación”.

Las conclusiones de la mesa de trabajo y los casos denunciados por la Asociación de Usuarios de Medimás serán enviados por el Dadis a la Superintendencia Nacional de Salud, para que tome las medidas correspondientes. Además, los pacientes pueden interponer sus quejas y reclamos en la línea 125 del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (Crued).