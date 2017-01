Continúan trabajos para corregir desperfectos en la pista del aeropuerto

Avanzan los trabajos de repavimentación de la pista del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, luego de que el pasado 9 de enero fuera cerrado debido a un desperfecto en el corredor donde despegan y aterrizan los aviones. (Lea: Cerrado Aeropuerto Rafael Nuñez por problemas en la pista).

Según Diego Álvarez Hernández, gerente Técnico de la constructora Montecarlo Vías S.A.S, son 780 metros lineales de la franja central de la pista los que se están repavimentando en esta ocasión. A finales de agosto del año pasado, la pista ya había sido intervenida. Los trabajos culminaron el 8 de diciembre.

"Lo que ocurrió es un tema que se puede pero al mismo tiempo no se puede controlar. Es la primera vez que pasa en la pista; por algún motivo que todavía estamos investigando quedó faltando mezcla en un poco más de un centímetro del corredor de la franja central. Por eso, por seguridad, uno de los pilotos no quiso despegar ese día y se cerró el aeropuerto. Entonces nos tocó producir la mezcla el lunes festivo, por eso se demoró porque no había mezcla preparada, pero no fue nada grave".

"Lo que estamos haciendo ahora es intervenir más de 700 metros lineales y 15 metros de ancho de la pista para corregir las imperfecciones. Fresamos el asfalto viejo y colocamos uno nuevo de mejores características", precisó.

En un consejo de seguridad con las directivas del aeropuerto, se decidió que se dejará preparada mezcla extra por si se vuelve a presentar una situación como la ocurrida el lunes puente de Reyes. (Lea: Así va la repavimentación de la pista del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez).

Las obras que se realizan de 12:30 de la noche a 5:30 de la mañana deberían terminarse, de acuerdo al permiso de la Aerocivil, el próximo 21 de enero, pero ante las pocas horas establecidas para realizar los trabajos la constructora pidió una prórroga hasta el 30 del mismo mes.

"Los tiempos que tenemos son bastantes reducidos y no nos está rindiendo", puntualizó Álvarez.