Contraloría pide celeridad en adecuación del Canal del Dique

La Contraloría General de la República pidió más celeridad en las obras de adecuación del Canal del Dique, específicamente en Gambote y Santa Lucía.

Ayer, en la Cámara de Comercio de Cartagena, se reunió el “Comité Técnico de Seguimiento a los trabajos de Recuperación del Ecosistema y la Navegabilidad del Dique” para dar a conocer la situación de ese proyecto.

Según la Contraloría, el atraso de Gambote y Santa Lucía obedece a gestión predial, un problema que ha sido la constante en el desarrollo de las obras.

Por eso, recomendó que al inicio de las obras definitivas se tenga caracterizada a la población nueva que será afectada, como también hacer la tarea social y cambiar el lenguaje de “obra” por “soluciones”.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que la comunidad necesita que las actividades económicas sean reconocidas y que se trabaje el desarraigo, teniendo en cuenta que la comunidad no es solamente la vulnerable, también hay un factor empresarial que debe tenerse en cuenta.

El organismo indicó que deben revisarse las contrataciones, ya que no se pueden seguir haciendo si la gestión predial no se ha resuelto, para no tener que llegar a contratos terminados anticipadamente y a encarecimientos, pero especialmente a expectativas no cumplidas para la comunidad.

Anunció que en julio hará un recorrido para verificar las obras, las entregas, los pendientes, cerrar la fase de obras preventivas e iniciar la promoción de especial seguimiento ciudadano a los trabajos.

María Consuelo Castro, subgerente de Estructuración del Fondo Adaptación, aseguró que la mayoría de las obras preventivas contra inundaciones están terminadas, aunque solo faltan tres poblaciones: Gambote, Polonia y Santa Lucía.

La funcionaria pidió a los alcaldes y a las comunidades cuidar las obras, en cuanto a no permitir que atraviesen tuberías o vehículos pesados sobre los diques.

Comentó que ya se tienen los diseños para la construcción de una esclusa en Calamar y una compuerta en Puerto Badel.

Esta última será como una llave de paso que, cuando crezca el río Magdalena, las aguas no entrarán al Canal del Dique, no se inundarán las comunidades y se reducirá el sedimento que entra a la bahía de Cartagena.

Enfatizó en que el proyecto es necesario, ya que dentro de ocho años la bahía podría quedar totalmente colapsada y no se podrá navegar.

En estos momentos, según Castro, el Fondo Adaptación está en la estructuración financiera, jurídica y de riesgos del macroproyecto, que será entregada en julio.

“El compromiso es dejarle al siguiente presidente la posibilidad de llevar a cabo las obras”, explicó.