Contratista dice que no tiene compromisos con el sindicato de vigilantes

Terminada la instalación de los puestos de seguridad en los colegios públicos, la empresa Amcovit, elegida en licitación pública para prestar el servicio de vigilancia, indicó que el 80 % de los guardas contratados son antiguos.

“A quienes no se contrató fue porque estaban laborando en otro lugar, porque no pasaron el proceso de selección o porque no se presentaron a tiempo, pero se les dio prioridad a quienes venían trabajando por un compromiso social y no legal ya que los pliegos no indican que debamos contratar a un personal específico ”, indicó Siervo Hernando Salina, director del contrato de seguridad.

Agregó que los rectores pasaron las listas de los vigilantes que venían trabajando en las instituciones educativas públicas pero que no a todos se pudo contratar: “En los pliegos de condiciones del contrato se indica que debemos prestar la seguridad en 170 instituciones educativas y 79 sedes administrativas del Distrito y definen los turnos, lo que arroja que debemos contratar 906 personas, cuando hasta enero de este año trabajaban 1.180, ya hay un vacío de 274 personas que no podían ser contratadas”.

Cancelarán contratos

El director del contrato señaló que por razones que son materia de investigación, 40 personas fueron contratadas de más o firmaron el contrato sin pasar por los controles, reclamaron uniformes y fueron a los puestos de trabajos, pero están siendo llamadas para cancelarles el contrato.

“No podemos contratar a esas 40 personas porque esas no nos las pagará el Distrito, la ley da un término de 54 días para poner a los trabajadores a prueba y en estos se puede dar por terminado el contrato.

“Los estamos llamando a que devuelvan los uniformes y les pagaremos los días que hayan trabajado, si aparecen en la minuta que hay en cada puesto”, explicó Salinas.

En este periodo de prueba se revisarán a fondo los certificados presentados por los trabajadores y en caso de encontrar que los documentos no son auténticos, se despedirán.

“Recibimos 1.500 hojas de vidas y quienes no fueron contratados quedaron en nuestro banco de personal, estoy seguro que muchos podrán hacer parte de la empresa más adelante”.

Dicen que son discriminados

Desde el inicio de la selección del personal, los miembros del sindicatos de vigilantes de Cartagena denunciaron que no se estaban respetando los acuerdos prometidos cuando se ofrecieron a trabajar de forma voluntaria y que por el contrario los discriminaban por ser parte del sindicato. Adujeron que esa fue la razón por la que llamaron a varios a devolver el uniforme.

“Este fin de semana llamaron a varios compañeros que estaban en sus puestos, con la excusa de que deben recibir una capacitación, pero lo que hicieron fue pedirles el uniforme para cancelarles el contrato”, indicó John Narvaez, miembro del sindicato de vigilantes.

Los trabajadores tramitaron denuncias ante los entes de control.

Se conoce que la administración participó en reuniones con los vigilantes y la empresa para actuar como mediador para que se cumplieran los acuerdos pactados, pero no ha dado un pronunciamiento oficial sobre la situación.