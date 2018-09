Contratistas cumplen los requisitos vigentes: Edurbe

Luego de que este medio diera a conocer que tres de los contratistas escogidos por Edurbe, para ejecutar obras cuyas inversiones suman más de $24.476 millones, han sido señalados en diversos portales web por corrupción, obras inconclusas y obras atrasadas; el gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano (Edurbe), Bernardo Pardo, defendió la idoneidad de los contratistas y, en especial, la gestión de Edurbe en el proceso de selección. Lea aquí (Las polémicas detrás de tres contratistas de Edurbe)

“Nosotros hacemos una evaluación técnica, jurídica y financiera, y dentro de la evaluación jurídica revisamos y analizamos los requisitos que exigimos: que no tengan antecedentes disciplinarios, policivos o fiscales, ni ningún tipo de prohibición legal para que se les pueda adjudicar un contrato”, aseguró Pardo.

Con ese fin, cada empresa contratada, al igual que cada representante legal, le aportó a Edurbe certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República, certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación y certificado de antecedentes judiciales de la Policía Nacional. Los profesionales en ingeniería civil y arquitectura aportaron, además, certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia).

“A quienes les hemos adjudicado los contratos cumplen con todos y cada unos de los requisitos exigidos. No le adjudico contrato a ninguna persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal que tenga cualquier tipo de prohibición, todo está dentro de los parámetros legales. Quiero que no quede duda que lo que hemos hecho nosotros, administrativamente, está dentro de los parámetros legales”, afirmó el gerente.

Anotó que “a mí no me consta si tienen investigación o no, lo que me dice la norma contractual es que me deben allegar la documentación exigida y yo debo verificar que no tienen prohibición al día de hoy de inhabilidad para contratar. Eso lo verifico con los certificados de antecedentes. Si un contratista tiene un hallazgo fiscal por 100 millones de pesos, por ejemplo, y paga los 100 millones, la Contraloría le expide un paz y salvo y en adelante puede ejecutar contratos. Si hoy tiene una sanción de la Procuraduría, pero mañana se la levantan, puede participar mañana o pasado en cualquier proceso contractual”.

Cada caso

Los contratos con contratistas señalados en portales virtuales, que no obstante cumplen con los requisitos exigidos por Edurbe, son:

- Relimpia del caño Juan Angola y de las lagunas de Marbella y El Cabrero, adjudicada al Consorcio Juan Angola 2018, por $13.636.836.857. Aquí, el ingeniero Julio Palomino fue señalado de no ejecutar obras de reforestación para las que fue contratado en Córdoba. Pardo sostiene que no tiene antecedentes de ningún tipo.

- Adecuaciones para mejoras locativas en distintas Inspecciones de Policía, Comisarías de Familia y Casas de Justicia, adjudicadas al Consorcio Inspecciones 2018, por $2.020.111.049. Este contrato quedó en manos de Joiser Martínez Álvarez, mismo contratista que, según publicó el portal Informativo Sur de la Costa el 28 de septiembre de 2015, dejó obras con irregularidades en Magangué. Pardo, por su parte, mostró el acta de recibo final de veeduría a satisfacción.

- Construcción y mantenimiento y/o adecuación y/o reparación de vías, zonas peatonales y espacio público; e interventoría. Se adjudicó al Conglomerado Técnico Colombiano SA (Contecsa) por $7.355.999.779. El gerente aclaró que Contecsa no es representada por Diana Rodríguez, como lo informó Funcicar a este medio, sino por Fredy David Campo García.

Líder en desempeño

En una medición realizada entre el 17 de octubre y el 26 de noviembre de 2017 por Función Pública del Gobierno Nacional, Edurbe ocupó en Boplívar el primer lugar en el denominado índice de desempeño institucional. El propósito fue determinar la línea base tanto del modelo como de las políticas de gestión y desempeño.

