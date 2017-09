"Control Urbano debería ser una secretaría"

Tras el anuncio de la Dirección de Control Urbano, oficina adscrita a la Secretaría de Planeación, sobre la medida de sancionar a vecinos que no denuncien obras ilegales, el arquitecto y excurador urbano Julio Bustamante manifestó que es una medida injusta.

Héctor Anaya, director de Control Urbano, dijo en días pasados que “el control urbano nos compete a todos porque cuando un vecino ve que la construcción puede ser ilegal y no dice nada, es permisivo y corresponsable, y por eso habrán acciones fuertes”.

Pero Bustamante considera que “el vecino es la persona más afectada por las construcciones y es a quien más le están dando duro, es el último eslabón de la cadena de responsabilidades. Hay muchos más actores a los que se les debe exigir cumplir con sus responsabilidades y en la medida en la que no se les convoque, no va a pasar nada”.

De acuerdo con Bustamante, para que un vecino pueda detectar que una construcción está por fuera de la norma debe tener un amplio conocimiento del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) e incluso de la Ley 400, que establece las responsabilidades de los constructores.

El exfuncionario, quien tiene 16 años de experiencia en el sector de las construcciones, resaltó que, por ejemplo, en el caso Blas de Lezo, uno de los vecinos puso la queja sobre posibles irregularidades y la autoridad respondió que no contaba con la capacidad técnica para atender el caso, lo que deja en evidencia que aunque los ciudadanos denuncien lo realmente importante es la respuesta de las dependencias a cargo.

Las curadurías urbanas, la Personería Distrital, la Secretaría de Planeación y la oficina de Control Urbano, según el excurador, serían algunas de las entidades a la que habría que demandarles más actuaciones respecto al control de construcciones en la ciudad.

“La oficina de Control Urbano tiene que ser una secretaría y si no lo hacen vamos a tener el mismo problema, tiene que estructurarse con un personal y con unas herramientas y tener la agilidad de tomar la decisión de demoler las obras con irregularidades. Si no la modifican estructuralmente, declarándolo una secretaría, no va a funcionar”.

Añadió que siendo Control Urbano una secretaría podría contar con el equipo humano y los instrumentos necesario para hacer un control más efectivo a las construcciones que se levantan en Cartagena.

Con respecto a lo anterior, Héctor Anaya también señaló que la vigilancia al desarrollo urbano ahora está hombros de las inspecciones de policía por disposición del Código Nacional de Policía, pero que estas tampoco cuentan con las herramientas necesarias para ejercer esa labor.

Ética y tecnología

Para Julio Bustamante, otros dos aspectos que se requieren para el control urbanístico, son la tecnología y la ética: la primera para facilitar la gestión y registro de todos los procesos y por tanto hacerlos más eficientes; mientras que la segunda se necesita para evitar que la falta de vigilancia provoque más accidentes fatales.

“Como no hay sanciones ni hay nada, el camino está abierto a las irregularidades, eso debe cambiar”, puntualizó.