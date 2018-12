Coomeva EPS no paga viáticos ni incapacidad a paciente de alto riesgo

Edna Margarita Pérez Cassiani es una paciente afiliada a Coomeva EPS, quien fue diagnosticada con síndrome nefrítico rápidamente progresivo. Desde el 2016 estaba en lista esperando un donante y el 12 de julio le hicieron un trasplante renal.

Ella debe viajar a Medellín para controles mensuales, sin embargo, ha tenido inconvenientes para que le aprueben viáticos, un acompañante y el pago de la incapacidad.

El 9 de diciembre tuvo que viajar costeando sus gastos. Eso fue reembolsado el 21 de diciembre.

“Pero no siempre tengo 500 mil o 600 mil pesos que es lo que me gasto en viáticos, hotel y comida. Además, no puedo viajar sola y por mi cuenta no puedo pagar los gastos de otra persona”, argumentó Pérez.

Sostiene que habló directamente con la gerente de la EPS y su respuesta fue que “los viáticos no los podemos autorizar por cierre de mes”, que se fuera por su cuenta y solicitara el reembolso.

La paciente argumenta que tampoco le habían autorizado la cita de control del 9 de enero para las 8 a. m., solo lo hicieron cuando El Universal se comunicó con la EPS para saber por qué demoraba el proceso.

“Les he dicho que me parece una actitud desconsiderada, irresponsable e inhumana con una paciente de alto riesgo. He puesto tutelas que han salido a mi favor, he ido a los entes de control como Supersalud, Dadis y nada, qué más espero”, manifestó.

Edna dijo que no ha presentado un desacato porque los juzgados están cerrados.

Hace dos meses le pagaron una incapacidad, pero aún hace falta la otra y los viáticos para la cita del 9 de enero no los autorizaron.