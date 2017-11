Coomeva le está "bailando el indio"

“Venga mañana”, “venga la otra semana”, “nosotros la llamamos”, “ya vamos a hacer una junta médica” y “eso es de alto costo”, son las respuestas que recibe Cristina García Ramírez, por parte de Coomeva EPS, cuando se acerca a solicitar el aislamiento de venas pulmonares que requiere su esposo, César Rodríguez Gómez.

Contó que el 17 de mayo del año pasado, al hombre de 52 años le dio un preinfarto. “El diagnóstico del neurofisiólogo fue que necesitaba el aislamiento de venas pulmonares para que su corazón funcionara bien. Desde ese día está esperando el procedimiento. Tiene arritmia constante. No puede caminar rápido ni agacharse porque se está asfixiando”.

Cristina señaló que para salvar la vida de su esposo, “hemos puesto tutelas, desacatos, todas las demandas habidas y por haber, quejas en los periódicos y nada, me están bailando el indio. El 28 de junio lo programaron en Neurodinamia, y el 26 de junio me llamaron de allá, diciendo que no le iban a hacer el procedimiento porque Coomeva no había pagado. He ido cientos de veces a preguntar por el pago y siempre me dan las mismas respuestas”.

Ni la medicina

Cristina aseguró que César “tiene que tomar todos los días rivaroxaban. Es una droga sumamente cara y Coomeva no nos la entrega porque no tiene contrato con el electrofisiólogo, que es el que se la manda a mi esposo. Él se va para el mercado porque su trabajo es o era allá, vendiendo mariscos. Ahora sus hermanos y compañeros lo ayudan en la venta para que gane para comprar la droga, pero en el momento no la está tomando, estamos a expensas de Dios”.

EPS fijó fecha

Coomeva informó que en el mes de diciembre realizará a César Rodríguez Gómez el procedimiento médico que requiere su patología.

Respecto a la entrega del medicamento, indicó que “a nivel administrativo es necesario que el tratamiento sea indicado por un especialista de nuestra red, para hacer la entrega respectiva, dado que se trata de un requisito para brindar este servicio”.

La EPS añadió que “se ha mantenido comunicación con el usuario y sus acudientes, para que estén al tanto del procedimiento”.

Sancionado

Por el incumplimiento de la EPS con lo ordenado en el fallo de tutela del pasado 26 de enero, a favor de César Rodríguez Gómez, el Juzgado Cuarto de Pequeñas Causas Laborales declaró en desacato al representante legal de la regional Caribe de Coomeva EPS, Luis Alfonso Gómez Arango, o a quien haga sus veces.

En la misma sentencia, del 2 de noviembre, el juzgado ordena a Gómez Arango cumplir el fallo de tutela en favor de Rodríguez, y lo sanciona con cinco días de arresto y una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta última decisión deberá consultarse entre los jueces Laborales del Circuito de Cartagena.