Coomeva responde a caso de niño con parálisis cerebral

Luego de que El Universal informara que Coomeva EPS niega atención integral a Juan Ángel Galbán Arnedo, niño de 12 años con parálisis cerebral; la entidad informó que “el paciente contaba con las órdenes de servicio de terapias según su patología, emitidas por parte de la EPS. Sin embargo, se aclara que debido al proceso operativo que debe generarse para la excepción del cobro de las cuotas moderadoras y los copagos, dadas las características económicas reportadas por su madre, quedó activado a inicios de agosto, por lo que puede realizarse las terapias requeridas”. Lea aquí (EPS niega terapias a un niño con parálisis cerebral)

Cabe recordar que Yuranis Arnedo Arellano, madre de Juan Ángel, fue quien denunció el pasado 5 de septiembre que desde hace más de seis años el niño no recibía terapias de rehabilitación. El cobro de cuotas moderadoras y copagos era el impedimento. Pese a lo afirmado por la EPS, ella sostiene que ayer le cobraron copago por una consulta pediátrica.

Sobre la silla de ruedas entregada al paciente, que según Arnedo y dos reportes que le entregó la fisiatra tratante debía ser neurológica y no convencional, Coomeva señaló lo contrario. “Fue entregada bajo las especificaciones dadas por su médico tratante”.

Ante esta declaración, Arnedo aseguró que cuando le entregaron la silla equivocada, “la fisiatra se molestó e hizo unas segundas especificaciones más claras, donde dijo a la EPS que una silla neurológica debe tener sostén cefálico y demás. Ni así me la han cambiado. El director de la UBA de Coomeva en Turbaco me dijo que la silla que me entregaron no valía los 200 mil pesos que me pidieron de copago”.

Según Coomeva, tras gestionar los suplementos alimenticios como lo exige el Ministerio de la Salud en el módulo de Mi Prescripción (Mipres), Juan Ángel comenzaría a recibir los Ensure que se le negaron en los últimos cinco meses, “y los demás ordenamientos se encuentran en el proceso de consecución, como lo es la cita con el especialista”.