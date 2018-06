"Corpoturismo no es autoridad para sancionar y controlar": Zully Salazar

Son varios los episodios recientes en los que algunos turistas han sido objeto de fraude por parte de los vendedores ambulantes en las playas, y hasta en resturantes legalmente constituidos, y otros en los que los visitantes se han visto involucrados en comportamientos reprochables. (Lea aquí: Se disparan fraudes a turistas, ¿dónde está el control de las autoridades?)

El caso que por estos días está en el sonajero de las redes sociales es el de un ciudadano español orinándose, sin ningún pudor, en una de las garitas del cordón amurallado. El acto ha generado todo tipo de críticas y autocríticas respecto a que son muchos los cartageneros que ponen el mal ejemplo ya que por años han pretendido ver al monumento como un "baño público".

Frente a esto, tanto medios de comunicación como la ciudadanía en general han pretendido obtener una voz de reacción de la entidad "visiblemente" y públicamente relacionada con el turismo en Cartagena, Corpoturismo, pero la entidad ha preferido, desde hace algún tiempo, mantenerse al margen de emitir cualquier opinión sobre estas situaciones. Tal silencio le han valido las críticas de la gente en las redes sociales y el cuestionamiento de los medios de comunicación.

Para salirle al paso a las dudas de la ciudadanía, Zully Salazar, directora ejecutiva de Corpoturismo Cartagena, aclaró que esta entidad no es una autoridad para controlar y sancionar por tanto no puede inmiscuirse en los asuntos de sobre quien recae verdaderamente esta tarea, que es la Secretaría del Interior. "Nosotros solo somos una entidad de promoción", expresó. Sin embargo, ante la pregunta de si debería existir entonces una Secretaría de Turismo para hacer visible la autoridad administrativa frente al tema no tomó ningún partido, aclarando que por ser una entidad descentralizada, en cabeza del Alcalde de la ciudad, no puede emitir una opinión independiente al Distrito.

Salazar, concedió la siguiente entrevista a Eluniversal.com.co.

Corpoturismo ha recibido algunas críticas recientes por evitar pronunciarse respecto a algunos malos comportamientos de turistas en la ciudad ¿Por qué la entidad ha elegido guardar silencio en estos casos?

Corpoturismo no es una autoridad competente para sancionar a nadie. Solo somos una entidad de promoción descentralizada por tanto somos leal al principio de la institucionalidad y el respeto de las competencias. Por ello damos respuesta a los requerimientos que se nos hagan, siempre que no interfiera con las funciones y actuaciones de las autoridades competentes de acuerdo a cada situación.

Bueno, entonces, teniendo en cuenta que Corpoturismo no es una autoridad para sancionar ni controlar ¿qué acciones puede emprender para incentivar una cultura turística más respetuosa, tanto de parte de los locales como de los visitantes?

Trabajamos en varios frentes: Recepción de PQRFS; a través de este recibimos las quejas presentadas por los turistas y las articulamos con la casa del consumidor y autoridades competentes para darle manejo. La Muralla Soy: la lucha contra la explotación sexual comercial de nuestros niños. Cartagena Mia, para incentivar la apropiación de los cartageneros sobre la importantica del turismo. Coaching de ciudad que es una formación a personas que tienen contacto con el turista. Colombia Limpia y Limpiarte, encaminado a generar conciencia ambiental en las zonas turísticas e insular. Certificación del Centro Histórico, que nos permite articular con las autoridades los programas para darle cumplimiento de la norma técnica sectorial de turismo sostenible.

¿Está de acuerdo en que es necesario que Cartagena cuente con una Secretaría de Turismo y por qué?

Los destinos deben construir su propio modelo de gestión turística, no es una decisión de la entidad, nosotros como Corpoturismo estamos como siempre dispuestos a contribuir en la construcción colectiva de una mejor ciudad como destino turístico. En la actualidad, la autoridad turística en la ciudad recae sobre la Secretaría del Interior.

¿Desde su punto de vista, ¿cuáles deberían ser las funciones de esta secretaría?

Existen muchos ejemplos y modelos de gestión y autoridad turística en todo el mundo aplicables a nuestra ciudad, la tarea a realizar, es revisar los modelos exitosos y a partir de ellos implementar las buenas prácticas en la gestión del destino, aplicando y ajustando a las realidades locales y presupuestales.

Si el objetivo principal de Corpoturismo es la promoción, ¿Cuál ha sido el resultado de su gestión en el último año?

Uno de nuestros logros más significativos en estos últimos 4 años, fue conectar a Cartagena de Indias con nuevas aerolíneas. Para 2014, contábamos con 46 frecuencias internacionales de 4 aerolíneas que operaban únicamente 5 rutas, para 2017 finalizamos con 75 frecuencias semanales, con 7 aerolíneas adicionales conectando directamente a nuestro destino.

Esto, junto con las acciones de promoción que hacemos desde Corpoturismo, incide directamente en el aumento de visitantes internacionales que reportaron Cartagena de Indias como su principal destino en Colombia, con un incremento del 19,08%.

Nuevos vuelos desde y hacia Cartagena 2014 Jetblue: New York y Fort Lauderdale, Estados Unidos; Spirit: Fort Lauderdale, Estados Unidos; Copa: Ciudad de Panamá, Panamá y Avianca: Miami, Estados Unidos 2015 Delta: Atlanta, Estados Unidos 2017 Wingo: Ciudad de Panamá, Panamá; LATAM: Lima, Perú; KLM: Amsterdam, Holanda; Air Panama: Ciudad de Panamá, Panamá; American Airlines: Miami, Estados Unidos; Air Canada: Toronto, Canadá.

¿En cuántos lugares del mundo (incluyendo Colombia) promocionó Corpoturismo a Cartagena en el 2017y lo que va del 2018?

Como destino es importante mantener presencia en nuestros principales mercados emisores; es allí donde priorizamos acciones promocionales. En cuanto a participación internacional, nuestro principal mercado emisor de turistas es Estados Unidos: se desarrollaron acciones en Atlanta, Fort Lauderdale y Los Ángeles. Sigue en nuestro top 3 de mercados el Cono Sur de América con participación en ferias y workshops (encuentros con mayoristas y operadores) en Argentina, Brasil, Perú y Chile. En cuanto al mercado europeo y contando con la nueva operación de la aerolínea KLM, acciones puntuales en Ámsterdam, Frankfurt y Berlín. En aras de generar mas acercamiento con operadores europeos participamos en la feria de turismo más importante del mundo que se realiza en España.

A nivel nacional, participamos en Bogotá en la Vitrina Turística de Anato en conjunto con el departamento de Bolívar bajo el lema "Cartagena de Indias y Bolívar más por descubrir" y una caravana exclusiva de Cartagena que se tomó a Medellín, Bucaramanga, Cali y Bogotá; participaron más de 15 empresarios de Cartagena para generar un espacio de encuentros con el público profesional de Colombia

¿Qué reconocimientos ha obtenido Cartagena como destino turístico en los años recientes?

En 2015 Cartagena de Indias fue reconocida como segundo destino emergente en el mundo y primero en Colombia por el portal TripAdvisor. En 2016, recibió el premio como mejor destino turístico de Colombia en los World Travel Awards; Y en 2017, en los Routes America Marketing Award se reconoció a Cartagena como el destino con Mejor Mercadeo en el Continente Americano.

Desde 2017 somos miembros de USTOA, La Asociación de Tour Operadores más importante de Estados Unidos, y de WTCF, La Federación Mundial de Ciudades Turísticas.

¿Cuál es la estrategia promocional de Corpoturismo para vender a Cartagena?

Cartagena de Indias es una ciudad multifacética con opciones para todos los gustos, un destino cultural e histórico. Nuestra principal oferta es que brindamos una ciudad cuya historia se ve preservada en cada uno de sus rincones, su arquitectura colonial, sus fortificaciones, sus monumentos y museos. Ese encanto hace que sea elegida para grandes eventos culturales desde festivales de música, literatura y cinematografía. Esta oferta se ve complementada por el mar Caribe que permite atraer turistas interesados en actividades relacionadas con el segmento sol/playa, deportes acuáticos y naturaleza.

¿Cuántos turistas internacionales y nacionales visitaron a Cartagena en el 2017 y cuántos se esperan en la temporada vacacional que se avecina?

El 2017 fue un año record en turismo para Colombia. Y se vio reflejado en el número de visitantes a nuestro destino. 2.027.415 de pasajeros ingresaron a Cartagena de Indias en vuelos nacionales, un incremento equivalente al 32% en comparación al año 2014, donde se recibieron 1.536.875. En cuanto a visitantes internacionales, el aumento fue 75% en comparación al año 2014, lo cual representa un total de 328.484 pasajeros para 2017.

La temporada turística de mitad de año inicia este 30 de junio y se extiende al 15 de agosto, para ella tenemos previsto un incremento del 5% equivalente a 254.000 mil viajeros nacionales y 52.984 mil viajeros internacionales, equivalente al 40%, en comparación a la temporada del año 2017.