Corpoturismo sería multada por "informal"

La Superintendencia de Puertos y Transporte informó que sancionará a la Corporación Turismo de Cartagena de Indias (Corpoturismo) por operar con informalidad administrativa, es decir, sin autorización de la Dirección General Marítima (Dimar) el muelle turístico La Bodeguita.

La sanción consiste en una multa que supera los 260 millones de pesos, pero allí no termina el caso. La Supertransporte ordenó a la Alcaldía de Cartagena adelantar los trámites necesarios para gestionar ante la Dimar, en un plazo de dos meses, la autorización para el uso de esta instalación como muelle turístico marítimo para el embarque y desembarque de pasajeros.

La informalidad administrativa en La Bodeguita -según la entidad de control- se presenta desde 1997.

La infracción

En primera instancia, la Superintendencia de Puertos y Transporte determinó que Corpoturismo desconoció e infringió las normas al administrar el muelle de servicio público de transporte marítimo turístico sin contar con permiso, concesión o licencia de la autoridad mencionada.

Con esa infracción también violó las normas de control y vigilancia dispuestas por la Supertransporte para la supervisión de las actividades de transporte de pasajeros que se efectúan en La Bodeguita.

Por ello, una vez anunció la sanción a Corpoturismo, la delegatura de Puertos de la Superintendencia solicitó a la Dimar y a la Capitanía de Puerto de Cartagena ejercer un estricto control sobre el número de embarcaciones que arriben o salgan de este terminal marítimo, teniendo en cuenta las irregularidades arrojadas por la investigación que la entidad adelanta desde enero de 2016.

“Al no existir un permiso, habilitación o concesión que autorice al muelle La Bodeguita para ser usado como muelle turístico marítimo, se desconoce si las condiciones mínimas de seguridad de las personas que usan la referida infraestructura se cumplen, pues no hay un pronunciamiento de la autoridad competente que así lo determine”, concluyó la entidad.

“Fueron negligentes”

Debido a que Corpoturismo y la Alcaldía de Cartagena fueron vinculadas a una investigación administrativa semejante hace ocho años y continúan omitiendo la autorización de la Dimar, el fallo de la Supertransporte resuelve que actuaron de manera negligente e imprudente.

Por esa omisión -aseguró el mismo ente- hoy no hay una autoridad que determine si cumplen o no los requisitos técnicos para administrar la prestación del servicio de transporte público marítimo de pasajeros en este muelle.

Anotó que del fallo, contra el que proceden recursos de reposición y apelación, compulsó copias a la Procuraduría General de la Nación para que investigue presuntas irregularidades disciplinarias cometidas por la Alcaldía de Cartagena, luego de cerciorarse que han pasado 20 años sin que tome cartas en este asunto, incurriendo así en una infracción administrativa que dejó expuesto y sin regulación este bien de uso público.

No están notificados

Consultada por El Universal sobre la informalidad administrativa con la que, según la Supertransporte, opera el muelle La Bodeguita, Zully Salazar Fuentes, presidenta de Corpoturismo, dijo “no hemos recibido ninguna notificación. La Dimar está en La Bodeguita. Hay oficinas de la Capitanía de Puerto ahí, directamente en la Corporación”.

Señaló que por no estar notificada de tal sanción, prefería no dar más declaraciones al respecto.

También se consultó sobre la sanción en cuestión con la Dimar, a través de la Capitanía del Puerto de Cartagena. El capitán de Navío, Pedro Prada Rueda, quien dirige esa entidad, dijo que “de eso no me ha llegado ninguna información”.

“Y si van a sancionar por eso -anotó- deberían preguntarle a la Dimar con relación a eso qué permisos necesita. Todas las embarcaciones y todas las empresas de transporte de pasajeros que operan en La Bodeguita tienen las respectivas licencias de Dimar”.

Sin querer agregar más, el Capitán de Puerto recalcó que de Supertransporte “no me han dicho nada. En el momento en que me pregunten se procederá a hacer la respectiva verificación de la situación”.