Cortes de luz reiterados tienen desesperados a residentes en Villas de Aranjuez

“No entendemos porque Electricaribe nos hace pasar por este calvario, hay noches en los que no se puede dormir bien”, expresa Lorena Villa, habitante del barrio Villas de Aranjuez quien denuncia que todos los días padecen por los cortes de luz entre 8 y 12 de la noche.

“Esta situación se repite desde hace meses. Acá sufrimos con la luz casi todas las noches. Me preocupo porque tengo niños pequeños y hay vecinos que son adultos mayores y personas enfermas que necesitan de este servicio”, dijo.

Patricia Muñoz, presidenta de Asovecinos de Villas de Aranjuez, sostiene que los apagones se presentan desde hace tres meses, pero desde hace 15 días atrás los cortes de energía se han dado de forma consecutiva.

“Uno está viendo televisión y se va la luz. Luego de unas horas regresa, después la quitan otra vez, muchas veces permanecemos sin luz hasta la madrugada. A muchos vecinos se les han quemado sus electrodomésticos, a mí se me dañó una nevera, una lavadora y un abanico”, indicó.

La líder manifestó que han enviado oficios a la empresa de energía y señala que en las facturas de energía se les cobra un precio elevado.

“No entendemos porque si somos viviendas de estrato 1, el recibo tiene que venir por $60.000, $80.000 y hasta $120.000. Hubo dos meses en los que no nos llegó la factura y cuando llegó, nos cobraron esos dos meses, y nosotros no tenemos la culpa que la empresa no mande los recibos”.

Un vocero de Electricaribe anunció que el próximo miércoles 13 de septiembre, hará presencia en el lugar una cuadrilla de operarios para revisar las redes eléctricas del sector y de esta forma, optimizar el servicio.