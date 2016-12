Crece la ocupación del espacio público

Varias son las plazas del Centro Histórico que tienen licencia de ocupación temporal del espacio público, expedida por la Secretaría de Planeación Distrital, y contrato de aprovechamiento económico con la Gerencia de Espacio Público y Movilidad Urbana, para instalar mesas y sillas en lugares donde cualquier persona tiene derecho a estar y circular libremente.

Una de ellas es la Plaza de los Estudiantes, cuya reciente ocupación sentó mal a algunos cartageneros, quienes denunciaron el “robo” de ese espacio público a través de redes sociales.

La gerente de Espacio Público y Movilidad Urbana, Carolina Lenes, aseguró conocer las quejas y recalcó a la ciudadanía que el restaurante Alma tiene tanto licencia como contrato “hace varios meses (18 de abril de 2016), pero ellos no habían ocupado el espacio que estaban pagando”.

En la licencia se precisa que la vigencia “es por el término de 24 meses, prorrogable por una sola vez, por un término de 12 meses siempre y cuando esta sea solicitada dentro de los 15 días anteriores al vencimiento de la misma y se sujeta a lo dispuesto en el Decreto 1077 de 2015”.

La funcionaria manifestó que “a unas plazas vamos a darles un permiso excepcional, por decirlo así, solo para el 31 de diciembre por la actividad de San Silvestre”. Entre ellas están las plazas de Santo Domingo y San Diego.

70 PERMISOS EN ESTUDIO

Por decreto, desde el pasado 21 de diciembre, la circulación vehicular quedó restringida en más de 20 tramos y vías internas del Centro Histórico hasta el 20 de diciembre de 2017. La medida rige de 5 p.m. a 5 a.m.

La gerente de Espacio Público y Movilidad Urbana anunció que aprovechará los cierres para permitir que en esta temporada algunos establecimientos comerciales ocupen calles con mesas y sillas. Esa utilidad dificultará que se cumpla el objetivo de ofrecer un espacio para que los peatones disfruten y se movilicen a plenitud en el sector amurallado, tan anunciado por el Distrito cuando tomó la medida.

Hasta ayer había muchos interesados en obtener el mencionado permiso. “Tengo 70 solicitudes entre lo del 31 de diciembre y lo de las calles (...) El comercio está muy contento porque van a poder aprovechar estos espacios en la noche, es decir, no vamos a interrumpir las actividades normales de la gente, al contrario, pienso que es un gana - gana para la ciudad”, afirmó Lenes.

“Pero todos tienen que pagar -enfatizó la funcionaria- y todos los trámites se hacen ante la Gerencia de Espacio Público, porque hay gente inescrupulosa pidiendo plata para hacer los trámites y no se necesita de terceros para hacer las diligencias, es decir, lo que permita la norma se hace y lo que no permita no se hace”.

Puntualizó que “la tarifa del metro cuadrado la define el Acuerdo 010 de 2014, que establece que es el 15% de un salario mínimo por metro cuadrado”.

Lenes invitó a los cartageneros a “que se integren a las actividades de la ciudad. Con la restricción vehicular estamos es permitiéndoles un mejor aprovechamiento de estos espacios, que puedan pasear con las familias tranquilamente sin que esté el carro pintándoles, o a expensas de un accidente. Estamos garantizando el disfrute tanto del habitante de Cartagena como del turista para que puedan gozarse estas fiestas de diciembre y de inicio de año”.

INVASIÓN DE VENDEDORES

La gerente informó que en desarrollo de un plan de choque en el que participan todas las entidades distritales que tienen competencia en el espacio público, “estamos haciendo controles a los vendedores informales que no estén reconocidos bajo el principio de confianza legítima y a muchos formales que aprovechan esta época para ocupar el espacio público de manera indebida”.

Recordemos que solo en el Centro Histórico, Bocagrande, El Laguito y Bazurto hay aproximadamente 3.200 vendedores con confianza legítima.

Según la cabeza de Espacio Público, “nos concentramos en Bazurto hasta el 24 de diciembre y nos fue excelente. En el Centro, por tener las luces navideñas y actividades como el pesebre más grande del mundo, hoy tenemos ríos de vendedores. Entonces allá estamos trabajando el plan de choque en esta época de vacaciones”.

Los operativos se desarrollan todos los días de 4 a 11 p.m. “Estamos tratando de hacer mucha más presencia y mucho más control sobre zonas específicas, como son los corredores: plaza de La Aduana, plaza de Los Coches, camellón de Los Mártires y algunas calles internas, para que la gente pueda transitar libremente, apreciar el alumbrado, la arquitectura, el patrimonio y esa es la invitación, que la gente venga a disfrutar del Centro, de nuestro destino turístico”, agregó Lenes.