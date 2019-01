Cuerpo de Bomberos de Cartagena sugiere tomar precauciones

Recomendaciones

Se recuerda a la ciudadanía que deben mantener las cocinas, calentadores o estufas de gas con ventilación que comunique con el exterior para evitar intoxicaciones o explosiones de gas. Las estufas deben estar alejadas de sofás, cortinas o ropa puesta a secar.

Las velas no pueden dejarse encendidas. Se recomienda no dejar nunca a los niños pequeños solos en casa y las cerillas y los encendedores deben estar fuera del alcance de estos. Se deben comprobar los cierres de las llaves de paso del gas. Conectar varios aparatos en un solo enchufe supone un grave peligro de incendio. En los hogares se recomienda no utilizar aparatos de ningún tipo en mal estado (estufas, cocinas, neveras, etc.) y no manipularlos ni reparar si no se sabe hacer correctamente. Estas recomendaciones van bien para esta y todas las épocas del año.