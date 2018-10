Cuídese del sarampión en la semana de receso escolar

Mañana comienza la semana de receso escolar, que va hasta el viernes 12 de octubre, y por ella, el Instituto Nacional de Salud (INS) y Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) instan a las comunidades educativas a que, durante y después del receso, mantengan las medidas preventivas para evitar la transmisión de sarampión.

Los colegios, al igual que los padres de familia, no deben bajar la guardia frente a esta enfermedad, pues Cartagena es la ciudad del país con más casos de sarampión confirmados y la transmisión sigue en aumento. Mientras que el 28 de septiembre eran 29 los casos identificados en lo transcurrido de 2018, el 5 de octubre pasaron a ser 39.

El INS precisó a El Universal que de los 39 casos de pacientes afectados con la enfermedad eruptiva, 6 son importados de Venezuela y los 33 restantes están relacionados con los mismos. La mayoría de los contagiados son niños entre los 6 y 11 meses de edad y entre 1 y 4 años, quienes representan el 43 % y el 30 % de los casos, respectivamente.

A esa población infantil le siguen los menores de 5 o más años, con el 16 % de los casos; y los menores de 6 meses, con el 11 %.

Franklyn Prieto Alvarado, director de Vigilancia en Salud Pública del INS, aseguró que en la ciudad los casos se han presentado durante los últimos dos meses y medio y corresponden a la población menor de 12 meses que no está vacunada contra el sarampión, “porque no es objeto de la vacunación”.

Tratando de evitar que niños y niñas entre 6 y 11 meses sean susceptibles al sarampión, ya se inició su vacunación.

Prieto agregó que los casos presentados son “resultado del impacto de la epidemia en Venezuela. En el país vecino se han reportado alrededor de 4.200 casos desde julio del año pasado, entonces Colombia ha tenido que enfrentar parte de esos casos y ha tenido un éxito en el control”.

Para él, los casos confirmados “son el fruto del trabajo de las secretarías de salud, del INS, del Ministerio, vacunando, identificando casos”. Esto porque, por el masivo arribo de venezolanos, la cifra pudiera ser mayor.

Recomendaciones

Durante el receso escolar, Prieto recomendó tres acciones a los padres de familia.

“La primera, revisar el esquema de vacunación. Si no estamos vacunados con triple viral hay que vacunarnos. La segunda, si llegamos a tener fiebre y un brote, hay que consultar inmediatamente al centro de salud más cercano, no a los hospitales de mayor complejidad. Si consulto en el centro de salud más cercano es posible que me orienten si puedo corresponder a un caso de sarampión y me brinden la atención y la protección adecuada.

“La tercera, lavarse las manos continuamente. El sarampión tiene la característica de transmitirse tanto a cortas distancias como a largas distancias. Si nos lavamos las manos frecuentemente estamos disminuyendo ese riesgo”.

El INS recomendó además, a los padres de familia, mantener la casa limpia. A las instituciones educativas les sugirió, después del receso escolar:

- Solicitar a los padres de familia o acudientes copia del carné de vacunación para verificar el antecedente vacunal para sarampión en menores de seis años.

- Reforzar la medida del lavado de manos como una estrategia de autocuidado para evitar el contacto con secreciones respiratorias.

- Avisar de inmediato a los padres de familia o acudientes cuando un estudiante presente síntomas de sarampión, para acudir al punto de atención en salud.

- Comunicar al Dadis la ausencia escolar de estudiantes que presenten fiebre y brote, o la asistencia de los mismos con sintomatología de fiebre y brote.

- Usar tapabocas ante la sospecha de casos con síntomas de sarampión (fiebre, escurrimiento nasal, ojos rojos, tos o brote en la piel).

El instituto recalcó que “si su hijo presenta fiebre, escurrimiento nasal, ojos rojos, tos o brote en la piel, no debe asistir a la institución educativa y debe permanecer en casa durante siete días luego de iniciada la erupción o brote en la piel”. En caso de que los síntomas empeoren, acuda al punto de atención en salud más cercano.

En el país

Son 105 los casos de sarampión confirmados en el país. La mayoría se han registrado en Cartagena (39) y Cúcuta (24).

El resto están distribuidos así: 2 en Medellín y 2 en Santuario (Antioquia); 1 en Saravena (Arauca), 1 en Malambo y 3 en Barranquilla (Atlántico); 4 en Bogotá; 4 en Arjona, 3 en Turbaco y 1 en Clemencia (Bolívar); 1 en Popayán (Cauca); 2 en Codazzi (Cesar); 2 en Fonseca (Guajira); 1 en Tibú y 3 en Villa del Rosario (Norte de Santander); 1 en San Sebastián y 2 en Santa Marta (Magdalena); 1 en Santa Rosa de Cabal (Risaralda); 7 en San Onofre y 1 en Sincelejo (Sucre).

Sobre el sarampión

Es una enfermedad eruptiva caracterizada inicialmente por fiebre con signos catarrales. A los siete días aparecen manchas rojas que empiezan por la cabeza y descienden hacia los pies. Se transmite de persona a persona al inhalar pequeñas gotas de saliva expulsadas por una persona contagiada al hablar, toser o estornudar.

Los síntomas son: fiebre con temperatura mayor a 38,5 grados centígrados, tos, secreción nasal o moqueo, ojos rojos, erupción o brote en todo el cuerpo.

Quienes presenten fiebre y brote deben consultar a un servicio de salud de primer nivel de atención o un centro de salud cerca a su domicilio.

Si usted presenta dificultad para respirar asociada a los síntomas anteriores debe consultar inmediatamente a cualquier servicio de salud.

Si el niño va a cumplir un año, aplíquele la vacuna triple viral.

Si tiene entre 1 y 4 años y no tiene vacuna triple viral, vacúnelo.

Si tiene 5 años, aplique refuerzo de triple viral.

Si tiene de 6 a 11 meses, vacune al niño con vacuna sarampión-rubéola.

El Instituto Nacional de Salud resaltó que para aplicar las vacunas se puede asistir a cualquier punto de vacunación independiente de su estado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud o nacionalidad. La vacuna es gratis.