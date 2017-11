Dadis lanza concurso "Mi barrio contra el dengue"

Más de 30 comunidades de los barrios o sectores de Cartagena continúan activos en su lucha contra enfermedades como el dengue y la leptospirosis, a través del concurso ‘Mi barrio contra el dengue’, una estrategia del Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS) en la que al final las 3 comunidades ganadoras, una por cada localidad, recibirán apoyo para alguna iniciativa comunitaria, y lo más importante ganarán salud para ellos y sus familias.

“El concurso empezó con la preinscripción de 58 barrios, al final quedaron 40 que cumplieron con la documentación que demostrara que había un grupo organizado como un grupo social o Junta de Acción Comunal (JAC), porque una sola persona no puede hacer todas las actividades. Para nosotros es importante que haya un equipo para poder impactar en esos barrios. Posteriormente se retiraron algunos por voluntad propia, finalmente est´n concursando 35", comentó Adriana Meza, directora del DADIS.

En los barrios participantes se han hecho capacitaciones e incluso en algunos los vecinos ya elaboraron los murales alusivos al control y erradicación de estas enfermedades y están interviniendo, en compañía de personal del Dadis, las viviendas de sus barrios llevando el mensaje de eliminación de criaderos del mosquito aedes aegypti, transmisor de enfermedades como el dengue, el chikungunya y el zika, y de criaderos de ratas y ratones, a través de las cuáles se transmite la leptospirosis.

“Nos sentimos satisfechos con la acogida y participación de las comunidades en el concurso, porque ellas son el eslabón más importante en la cadena de prevención y control de estas enfermedades y de esta manera lograr barrios y sectores saludables”, afirmó Jorge Morelo, líder del programa de Ambiente y Salud del DADIS.

Cronograma del concurso:

- 28 y 29 de septiembre: inscripciones en las sedes de las alcaldías locales y en el Dadis.

- 4 de octubre: socialización del concurso, objetivo y parámetros a evaluar.

- 5 de Octubre al 17 de Noviembre : Desarrollo del concurso. Parámetros a evaluar:

a) Capacitación a 30 personas de la comunidad sobre estas enfermedades, transmisión y prevención. La capacitación debe ser convocada por la comunidad, para el día y hora que decidan, pero la realiza personal del DADIS. Puntaje 15%.

b) Destrucción de criaderos (elementos que acumulen agua como llantas, floreros e inservibles en los patios) del mosquito Aedes aegypti transmisor de dengue, Chikungunya y Zika y medición de índice de infestación larvaria, no puede haber larva en el agua de floreros, tanques, entre otros objetos. Recordemos que el mosquito hembra transmisor del dengue coloca sus huevos en el agua, esta se convierte en larva y finalmente en el mosquito (ciclo reproductor del edes aegypti). Puntaje 30%.

c) Limpieza y mantenimiento de lotes o solares y áreas comunes sin basuras ni inservibles que faciliten la reproducción del mosquito o de roedores. Puntaje 20%

d) No presencia de aguas residuales ni residuos sólidos en las calles o patios, parques, esquinas con basura, lotes enmontados o similares. Puntaje 15%.

e) Elaboración de 2 murales de 2 x 2 metros cada uno. Uno alusivo a la prevención de las enfermedades transmitidas por vectores y elaboración de 2 murales: uno con temas de las acciones de prevención, (dengue, Chikungunya y zika) y otro de las medidas preventivas para las enfermedades transmitidas por roedores (leptospirosis). Es decir, la destrucción de criaderos del mosquito y un segundo mural, con actividades de control de ratas y ratones. Las medidas del mural son de 2 x 2 metros y los materiales (pintura, pinceles) para realizarlos los da el Dadis. Puntaje 20%.

- Del 18 al 24 de noviembre visitas de evaluación y calificación.

- 30 de noviembre: Premiación. Ganará un barrio por localidad y a cada uno de estos la Alcaldía Mayor de Cartagena los apoyará con alguna iniciativa comunitaria.