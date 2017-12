Dadis le debe $65 mil millones a hospitales

Por medicamentos y procedimientos que están por fuera del Plan Obligatorio de Salud (POS) de afiliados al régimen subsidiado, el Departamento Administrativo de Salud (Dadis), le adeuda a los hospitales y clínicas de la ciudad 65 mil millones de pesos.

Así lo aseguró Adriana Meza, directora del Dadis, al explicar que esta deuda se debe primordialmente a las EPS del régimen subsidiado y son anteriores a junio del 2015, cuando entró en vigencia la Resolución 1479 que determinaba que ya las EPS no hacían recobro sino que se les pagaba directamente.

“Toda esta situación viene desde la sentencia 3760 de la Corte Constitucional, que determinó que los pagos por no POS del régimen subsidiado los debían hacer los departamentos y el no POS del régimen contributivo lo pagaba Fosyga, hoy Adres. Es decir, que se le pasó una responsabilidad a departamentos y distritos sin importar que no tuvieran la disponibilidad presupuestal”, explicó Meza.

Cabe resaltar que según la última entrega de Cartagena Cómo Vamos (CCV) 504.424 personas estaban aseguradas en Cartagena al régimen subsidiado, frente a 543.573 al régimen contributivo.

Sin presupuesto

La funcionaria aseveró que es muy difícil ponerse al día con esta deuda, ya que se ha venido acumulando.

“La situación es que estas deudas se han venido acumulando y no hay la disponibilidad económica para hacer el pago. Esta situación es igual en todos los departamentos en donde actores serios han calculado que la situación nacional llegaría a la cifra cercana a los 3 billones de pesos”, dijo.

La directora del Dadis enfatizó que el Ministerio de Salud está trabajando con las comisiones de Senado y Cámara para mirar cómo se puede apropiar en el presupuesto 2018 para pagar estas deudas en los diferentes departamentos.

Presupuesto

Según explicó Sibila Carreño Quiroz, secretaria de Hacienda (e), el presupuesto en salud que tendrá Cartagena para el 2018 es de 444.520 millones de pesos.

El Dadis será la segunda dependencia con más recursos para el año entrante, superada por la Secretaría de Educación.