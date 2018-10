Dadis suspende 10 servicios en la Clínica El Bosque

Los pacientes hospitalizados tienen que seguir con su tratamiento hasta que les den de alta, no podrá recibir pacientes para hospitalización, ni cirugías ni UCI, ya si se presenta una urgencia vital, pueden reanimarlo, estabilizarlo y trasladarlo a otra clínica. // Nayib Gaviria

El Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) suspendió algunos servicios a la Clínica El Bosque por incumplimiento en los estándares de habilitación.

En general, los incumplimientos más comunes de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) tienen que ver con infraestructura y talento humano, y estos hechos no garantizan la prestación óptima de los servicios y se hace necesaria la suspensión de las actividades.

“La petición a las IPS en general es que se hagan una autoevaluación basada en la normatividad vigente que es la Resolución 2003 del año 2014 y el Decreto 780 y de la Resolución 1403, implementar un buen sistema de calidad y cumplir con la seguridad del paciente para prestar servicios con calidad”, sostiene Antonio Sagbini, director del Dadis.

Con la expedición de la Resolución 2003 de 2014, el Ministerio de Salud y Protección Social actualizó las normas de habilitación de los servicios de salud que deberán aplicar los prestadores de servicios de salud.

Uno de los beneficios de la nueva norma es el ajuste en los criterios de habilitación de algunos servicios de salud, atendiendo las necesidades del sector.

“Los incumplimientos más comunes de las IPS tienen que ver con infraestructura y talento humano, y estos hechos no nos garanticen la prestación óptima de los servicios y se haga necesaria la suspensión de actividades”, dice el director del Dadis.

Servicios suspendidos

Estos servicios fueron farmacéutico hospitalario de alta complejidad, la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Intermedio Neonatal, la Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos, Unidad de Cuidados Intermedios Adultos, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal, Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, Unidad de Cuidados Intensivos Adultos, Cirugía Hospitalaria de Mediana y Alta complejidad, hospitalización obstétrica, hemodinamia y hospitalización general pediátrica.

“En lo que va corrido del 2018 el Dadis ha realizado la suspensión parcial a cuatro instituciones como la Casa del Niño, que se le suspendió cirugía de alta complejidad porque no tenía la interdependencia que era el laboratorio de patología; la Clínica de la Mujer, por interdependencia de servicios pues no cuentan con laboratorio Clínico Rayos X; y a la Maternidad Rafael Calvo, se le suspendió el servicio de cirugía porque las máquinas de anestesia no funcionaban en óptimas condiciones”, puntualizó el director del Dadis.

¿Y los pacientes?

Los pacientes hospitalizados en las unidades con servicios suspendidos tienen que seguir con su tratamiento hasta que les den de alta, “ellos no pueden recibir pacientes para hospitalización, ni cirugías ni UCI, ya si se presenta una urgencia vital, pueden reanimarlo, estabilizarlo y lo tienen que trasladar a otra clínica. Está encargada la Nueva EPS para tener un plan de contingencia para su red”, explicó Diana Vargas Lozano, directora Operativa de Vigilancia y Control del Dadis.

