Dáger y Montero serían testigos claves en acusación por elección de contralora

Hay expectativa con lo develado por la Fiscalía en la audiencia contra los procesados por la elección de la excontralora distrital Nubia Fontalvo. Se espera conocer qué es lo que indicó en un interrogatorio el concejal Lewis Montero Polo y lo que dirá el exconcejal David Dáger Lequerica, pues esta información será usada por el ente acusador contra los procesados por ese hecho.

Pero allí no queda todo, pues la Fiscalía también indicó que miembros del CTI hicieron inspecciones a lugares, que darán detalles importantes.

Estos elementos hacen parte del material probatorio que presentó la Fiscalía en el escrito de acusación, en la audiencia de ayer contra el exalcalde Manuel Vicente Duque; el exconcejal Jorge Useche; la concejal Angélica Hodeg; la excontralora Nubia Fontalvo y José Julián Vásquez, primo hermano del exalcalde, a quien el ente acusador señala como “el poder en la sombra” en la administración de Duque.

La Fiscalía señaló que el interrogatorio a Dáger se podría hacer durante la etapa del juicio oral.

Pero esto no es todo, el ente acusador añadió otros testimonios aparte del dado por el concejal Montero, quien está imputado en el mismo proceso. Se trata de los testimonios de otras personas ternadas al cargo de contralor distrital. Así mismo, cuentan con documentos, entrevistas, inspecciones a lugares, resultados de búsquedas selectivas en bases de datos, declaraciones juradas y documentación de Secretaría de Educación y licencias laborales y de vacaciones, para darle peso a la acusación.

Como si fuera poco, a las pruebas se les sumarían la respuesta de base de datos de las empresas de telefonías móviles TigoUne, Movistar y Claro sobre interceptaciones telefónicas, además del resultado de una consulta a la entidad financiera BBVA que, se cree, podría mostrar el movimiento de dinero en cuentas.

“Tenemos las sesiones del Concejo Distrital en video, en el periodo comprendido entre enero y junio de 2016, además del certificado del periodo del concejal Zaith Adechine”, señaló la Fiscalía durante la audiencia.

El caso sería más contundente si el ente obtiene un informe donde verificarán las vinculaciones y contratos de diversos funcionarios de la Alcaldía, el análisis especializado sobre el fenómeno investigado que muestra de forma metodológica y científica cómo se mueve la política local en Cartagena y los resultados de las bases de datos.

Sin embargo, algunas de estas pruebas aún no están en manos de la Fiscalía, por lo que Juan Carlos Cabarcas, abogado defensor de Duque, replicó que con tres años de investigación no era posible que esto sucediera.

“No hay garantías porque se habla de diligencias pendientes, la Fiscalía no tiene estructurada la base del caso y nosotros no podemos planear la estrategia defensiva, porque aún no están las pruebas”, explicó Cabarcas.

Con las modificaciones que la Fiscalía hizo al escrito, a Hodeg y a Useche le agregaron el delito de prevaricato por acción.

“Que sea un solo proceso”

Debido a que el delito de prevaricato por acción fue añadido a Useche y Hodeg, el abogado defensor del primero pidió formalmente que este se le procese junto a los demás concejales vinculados a la investigación o que estos sean traídos a la audiencia para que se otorgue el mismo beneficio. “Las personas que toman la decisión son 14, no solo ellos dos (Jorge Useche y Angélica Hodeg). La realización de la conducta integral es de los 14 y lo que se decida debe hacerse con todos los sujetos”, señaló Hernando Osorio Rico, abogado defensor de Useche.

Las defensas de José Julián, Nubia Fontalvo, Jorge Useche y Angélica Hodeg no presentaron causales de nulidad, ni de incompetencias o conexidades. Solo se sumaron a la observación de que todos sean procesados juntos.

Por su parte, Cabarcas propuso que la audiencia realizada a Useche el 7 de mayo sea declarada nula. Ello porque en esa diligencia se mencionó a Manolo Duque y este no se encontraba allí. Dice que eso viola las garantías de su cliente y solicitó inadmisibilidad de la adición.

Tras un receso de 20 minutos para organizar su discurso, el abogado defensor señaló que no hubo garantías desde tres aspectos: el reposo procesal, la conexidad y el programa metodológico en desorden de la Fiscalía.

“Hasta hace poco me enteré que ese día se le hizo una audiencia de imputación a Jorge Useche, donde se menciona a mi defendido (Manuel Vicente Duque) dentro de una de las razones por las cuales ellos habrían votado por la contralora. Esto debíamos saberlo para la estrategia defensiva, no que nos tomara por sorpresa”, precisó Cabarcas.

Además, se refirió a uno de los testigos que añadió la Fiscalía en el escrito presentado ayer, pero que tenían su interrogatorio desde septiembre del año pasado. Referente a ello, la Fiscalía señaló que para eso es esta fase, para añadir las pruebas correspondientes y que, de todas maneras, el descubrimiento no se ha hecho.