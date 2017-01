Daño en equipo del HUC afecta a paciente de 86 años

Caminar por un piso recién trapeado en casa de familiares, en el barrio Canapote, le ocasionó a Nubia Pérez de la Ossa una resbalada que terminó en fractura de cadera el pasado 31 de diciembre.

Desde ese día, la mujer de 86 años, paciente de Comfacor EPS, está internada en el Hospital Universitario del Caribe (HUC), sin embargo, a la fecha no ha sido intervenida quirúrgicamente y esa demora preocupa a sus allegados.

Su nieto, Adrián Pérez, dijo que “primero estaba esperando a que llegara un clavo que debía entregar la EPS Comfacor. Eso se resolvió entre el jueves 12 y viernes 13 de enero, cuando mandaron el clavo endomedular de cadera izquierdo y unos arcos en T. Ahora el problema es con el hospital”.

Contó que “le habían programado la cirugía para el sábado, pero como está en pañales porque no se puede parar y además no está acostumbrada a usarlos, tuvieron que administrarle una pastilla para que hiciera sus deposiciones. Le dieron una la noche anterior y cuando la tenían en la sala de cirugías defecó y no la pudieron operar”.

“La reprogramaron para el lunes -precisó el denunciante-, pero ese día dijeron que no se podía porque supuestamente se habían dado cuenta que tenía algo blanco en la deposición. Hoy (ayer) le informan a mi primo que no la pueden operar porque el aparato con que hacen la cirugía se dañó. No nos dicen nada más y ella lleva prácticamente un mes esperando. Necesito una solución porque el médico dijo que podía quedar coja si no la operan rápido”.

Añadió que otra paciente de la tercera edad, con la misma fractura, también está a la espera de esa intervención en el hospital.

EN REPARACIÓN

Luis Ortega, médico auditor de Subgerencia Quirúrgica, informó que el equipo intensificador de imagen, denominado “Arco en C”, que se requiere para la cirugía de Nubia sufrió daños el pasado lunes, estando en cirugía, y ahora “está en reparación en Bogotá”.

“Para la cirugía se requiere de este equipo -resaltó-. Se programará inmediatamente llegue de Bogotá, que puede ser el próximo miércoles 25 de enero. Mientras tanto la paciente tiene un manejo médico quirúrgico en el área de hospitalización”.

Ortega recordó que a Nubia se le programó la cirugía para las 7 a.m. del pasado 14 de enero. “Tiene diagnóstico de fractura peritrocantérica y le iban a hacer una reducción abierta de fémur. En cirugía al ser anestesiada tuvo pérdida de control de los esfínteres y se hizo deposición en el área quirúrgica, por lo cual tocó suspender la cirugía para ser reprogramada”.

Señaló que la paciente en mención “no se puede operar hasta que no tenga las condiciones. Ya se le puso un protocolo de manejo para evitar que se haga deposición dentro del área de cirugía, o sea, se le va a suspender 24 horas antes el medicamento que estaba usando para que hiciera deposición, porque la paciente tiene antecedentes de estreñimiento y se le está dando bisacodilo, entonces al darle bisacodilo y ponerle anestesia se defeca. Se le suspenderá para que ella se estabilice y quede en espera del equipo únicamente”.

MÁS AFECTADOS

El médico auditor aseguró que hasta que no haya un intensificador de imagen no se pueden programar cirugías que requieran de mucha precisión, por tanto el HUC estudia la posibilidad de alquilar uno.

“Es posible que se consiga otro mientras el nuestro llega de Bogotá, por ahora no se pueden programar cirugías que lo necesiten”.

