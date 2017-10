De Frente: La cadena de errores que tapa al Castillo de San Felipe

Hoy todo el mundo se da golpes de pecho al ver cómo se construye una torre de 30 pisos a escasos 200 metros del Castillo de San Felipe, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Aunque las autoridades ahora hacen hasta lo imposible por detener su construcción, hace dos años le entregaron todos los permisos necesarios para la ejecución del proyecto, y nadie hizo nada para detenerlo.

No tener un POT actualizado, la inexistencia del PEMP del centro histórico, una circular de la Secretaría de Planeación en 2013, y que Aquarela esté certificada como proyecto VIS y no estuviera en la zona de influencia del Castillo, le dieron luz verde para que se iniciara su construcción. Ahora, mientras Distrito y Ministerio de Cultura se culpan entre sí, constructores, promotores y compradores no saben qué pasará con su inversión a pesar de estar cobijados en la legalidad.

Desarmemos y analicemos, de frente, esta larga cadena de errores que hoy tapa al Castillo de San Felipe.

¿Qué es De Frente?

De Frente es un nuevo espacio de opinión y debate en El Universal, donde se tratarán diferentes temas que impactan en Cartagena y la Región Caribe.

