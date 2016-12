"De medicinas era de lo que hablaban Correa y Jiménez"

En la fase de alegatos los abogados defensores del concejal Jorge Useche, de su tío Jorge Correa y de los delegados de la Registraduría, Patricia Jiménez y Humberto Ceballos, pidieron al juez sexto de control de garantías que no les fuera concedida medida de aseguramiento a sus defendidos.

Hernando Osorio Rico, abogado defensor del concejal Useche y del médico Correa, haciendo uso de los mismos audios de llamadas interceptadas por la Fiscalía, argumentó según su parecer el contenido en contexto de cada uno de ellos, sugiriendo de que son “especulaciones” de la Fiscalía General de la Nación.

Osorio Rico explica que en una de las conversaciones interceptadas de lo que se hablaba era de unos medicamentos no POS. El abogado sugiere que lo entregado a la delegada Jiménez por parte de su defendido, quien es médico y directivo de una IPS en la ciudad son unos medicamentos no POS, toda vez que la hija de la delegada los requería porque se atiende en esta IPS y es paciente del doctor Jorge Correa.

De esto se infiere que las interceptaciones reveladas por la Fiscalía no lograrían demostrar que hubo cohecho por dar u ofrecer recursos, que se estiman en 150 millones de pesos, para favorecer a Useche y otorgarle o conservarle una curul en el Concejo, como habría revelado el propio fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez.

De otro lado el abogado defensor de Jiménez, Édgar Osorio, solicitó que no se le imponga mediada de aseguramiento por cuanto la Fiscalía no demostró la inferencia razonable de los delitos imputados a su defendida.

El abogado defensor del doctor Humberto Ceballos solicitó que tampoco le fuera impuesta la medida de aseguramiento, porque el único delito que pudiese predicarse de su defendido, sometiendo a debate todas las pruebas es el de asesoramiento ilegal, lo cual no admite detención preventiva.

Este abogado solicitó de manera subsidiaria, medida no privativa de la libertad y de no acceder a ello, detención en sitio de residencia.

Este viernes continúa la audiencia, en la cual la defensora de Jorge Restrepo Name, otro de los indiciados, ex director del Sena en Atlántico, alegará, que no hay evidencias que demuestren que Restrepo y Useche se hayan puesto de acuerdo.

Se conoció que la abogada de Restrepo Name alegará que Useche mintió o habría mentido respecto a los supuestos encuentros con su defendido, puesto que este estaba en Barranquilla, y no se ha demostrado de quién hablaba el concejal en una de las grabaciones.

Votos alterados

A lo largo de todo el proceso contra los cinco indiciados del delito de cohecho por dar u ofrecer recursos, la Fiscalía trata de demostrar, a través de 250 audios de llamadas interceptadas, que se habría pagado una suma alta de dinero a los delegados del Registrador para asegurar la curul de Useche Correa.

La Fiscalía también trata de demostrar que en el contexto general de la votación hubo muchas irregularidades. En el caso específico de Jorge Useche, candidato en el 2015 por el partido Conservador, el ente acusador pretende demostrar que muchos votos se perdieron en los escrutinios distritales, como en la segunda instancia de la comisión departamental.

Tras revisar todos los registros de votos en las actas respectivas la Fiscalía encuentra incongruencias, como que Useche aventaja al candidato Rodrigo Reyes en 100 votos en una medición, y en una segunda revisión, en 25 votos.

La Fiscalía argumentó hace algunos días que Useche habría ganado las elecciones, sin embargo habría pagado unos recursos para mantener su curul, lo que fue rechazado por su aún contrincante Rodrigo Reyes, quien aspiraba a la misma curul.