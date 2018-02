De un pueblo desplazado y una tierra prometida

Surgió una esperanza para la pronta solución del conflicto por la tierra en el Cabildo Indígena Zenú de Membrillal, Caizem. Tras el compromiso adquirido hace tres semanas en la mesa interinstitucional, los líderes de la comunidad encontraron un primer terreno adonde podrían mudarse para devolver la tierra donde viven a sus dueños legítimos, quienes la reclaman desde hace tres años.

Aunque en primer momento la finca donde viven fue entregada en arriendo, un proceso judicial los tiene al borde de un desalojo forzado, solo contenido por las diversas acciones interpuestas por el cabildo para garantizar sus derechos como colectividad, pero los dueños también reclaman los suyos.

Condiciones del arriendo

El 20 de junio de 2010, el Cabildo Indígena Zenú firmó con la señora Noris Sánchez Aguilar un contrato de arrendamiento de seis meses para una parcela de la finca San Isidro, en Membrillal. Según las cláusulas, cada mes se debían pagar 400 mil pesos y las 4,9 hectáreas de tierra serían destinadas “para desarrollo agrícola”, sin otro uso, a menos que contaran con la autorización escrita de la arrendadora.

Este contrato tenía una cláusula de opción de compra, que decía que durante su tiempo de vigencia, los arrendatarios podrían comprar el predio; pero eso no sucedió ni en ese contrato ni en los siguientes, actualizados año a año, hasta el 2015.

La intención de vender de la arrendadora era clara, a pesar de que en 2012 le dirigió al entonces capitán de Caizem una solicitud de restitución del inmueble, dados los “reiterados incumplimientos por parte del cabildo y de las autoridades distritales referentes a la compra del terreno”.

Los indígenas, sin embargo, siguieron viviendo en el territorio y del 2015 se conserva el archivo de un nuevo contrato de arrendamiento, por un millón 500 mil pesos anuales, que incluso contenía la cláusula de opción de compra.

Las obras dentro del cabildo

Según Émerson Córdoba, apoderado de los dueños de la parcela, uno de los incumplimientos del cabildo estuvo en que en todos los contratos se estipulaba que el uso de la tierra debía ser exclusivamente agrícola, pero esto “en especial para cultivos de pancoger, cría de animales y actividad artesanal”, dependía también de otras destinaciones que aprobara la dueña de manera escrita.

Es así que la construcción de la biblioteca o ‘salón verde’, la batería de baños comunitarios y otras inversiones sociales de la empresa privada, asegura el capitán del Cabildo, Roger Suárez, fueron consentidas por la propietaria, y “la instalación de la energía tiene permiso, las obras de material también. Nosotros conservamos todavía los mutuos acuerdos autenticados y firmados por ambas partes”, aclaró Suárez.

Promesas de compra

Lo que inició el proceso judicial de restitución del predio en que hoy están inmersos, ocurrió en 2015.

Córdoba le contó a El Universal que el cabildo dejó de pagar el arriendo y la señora Noris acudió a la justicia para recuperar sus derechos como propietaria. “Se hicieron citaciones, notificaciones para conciliar, pero el cabildo nunca fue. Así llegamos a la sentencia del 20 de abril del año pasado, cuando el juez ordena el restablecimiento del inmueble”.

Roger Suárez, quien entonces no era capitán del cabildo, recordó que en el 2016, el alcalde Manuel Vicente Duque visitó a la comunidad y ordenó a sus funcionarios conseguir los recursos para pagar el arriendo y para adquirir las tierras de las familias. “De pronto el capitán Leovigildo se confió de esa falsa expectativa y esperó a que la alcaldía respondiera, sin caer en cuenta de que no se iba a dar”, comentó.

En este punto, Suárez resaltó que desde que se reconocieron como cabildo varias administraciones han pasado por el territorio prometiendo la consecución de una tierra propia, que evidentemente nunca se dio.

El desalojo

El 20 de febrero debía darse el desalojo suspendido el 9 de agosto del año pasado, cuando tras la intervención de varias entidades, los dueños del terreno accedieron a dar el plazo de dos meses para resolver la situación de las familias. “Nosotros accedimos porque vimos una buena posibilidad de llevar pacíficamente todo el proceso a pesar de todos los incumplimientos, pero desde agosto ya van seis meses y se sigue prorrogando la diligencia, quebrantando el derecho a la propiedad privada de los herederos de la señora Noris, quien murió esperando su tierra”, resaltó Córdoba.

El 19 de febrero, mientras los propietarios esperaban que llegara el desalojo, un juez ordenó suspender la diligencia con una acción de tutela interpuesta el 13 de febrero por el cabildo para garantizar los derechos de la comunidad.

Ahora ambas partes esperan que se resuelva la acción, este 13 de marzo, pero Roger Suárez insiste en que se sigue evidenciando un desinterés por encontrar una solución definitiva al problema, pues aunque la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad para las Víctimas están encaminadas a garantizar sus derechos y asignarles un territorio propio, otras entidades territoriales siguen sin demostrar interés.

“Hay una corresponsabilidad que nos toca a nosotros, que es salir a buscar tierras, pero eso debe ser en acompañamiento de la Alcaldía, que nunca lo ha hecho”, indicó el capitán.

La ilusión de la tierra

Dos semanas después de la reunión interinstitucional, los líderes del cabildo ya encontraron una primera opción. “Hasta ahora en Rocha encontramos un señor que tiene 176 hectáreas, está dispuesto a vender y el valor está alrededor de 2 mil millones de pesos. La negociación de eso no nos corresponde a nosotros sino a la ANT, pero esperamos tener buenos resultados”, comentó Roger.

Según el capitán, también están averiguando predios en corregimientos como Bayunca y Pasacaballos, pues ahora tienen el respaldo de una entidad que garantiza la compra. Pero mientras eso sucede, el proceso judicial con los dueños del predio continúa.

El conflicto es claro. Aunque los indígenas no quieren adueñarse de la tierra, no quieren abandonar la zona hasta tener un sitio donde establecerse y hasta el 13 de marzo tendrán esa protección. Pero los dueños de la finca insisten en el desalojo pues desde el 2015 no reciben pago y el contrato de arriendo ya no está vigente. ¿Qué hacer entonces?

Roger Suárez sugiere que se establezca un pacto. “Nosotros no tenemos inconvenientes en pagar por el tiempo que no se hizo desde el 2015 y hasta que podamos mudarnos, así ellos tienen seguridad de que se devolverá el predio, las entidades trabajan tranquilamente y se da tiempo para que se resuelvan las demandas”, concluyó.

Casi 20 años en Cartagena

El Cabildo Indígena Zenú de Membrillal, Caizem, fue inscrito en el registro de comunidades indígenas el 24 de abril de 2017 por el Ministerio del Interior. Allí se reconoció el asentamiento de la comunidad en la finca San Isidro, también de las unidades familiares en Membrillal.

Los fundadores de Caizem están en Cartagena desde el año 2000, cuando empezaron a ser desplazados por la violencia de sus tierras originarias en Córdoba y Sucre.

La conformación del colectivo comenzó en el 2002, creció con los siguientes desplazamientos y ahora de manera natural, por el envejecimiento de la población y la conformación de nuevas familias.

Según datos entregados por la autoridad del colectivo, son 633 personas las que lo conforman, distribuidos en 144 familias, de las que 60 viven en el asentamiento, 20 en Daniel Lemaitre y 64 en Membrillal.