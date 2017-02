"De una pila de monte a una megabiblioteca"

Cliver Navarro tiene 13 años y es de nacionalidad venezolana. Cuenta que hace un año y medio llegó a Cartagena, con su familia, tras la crisis económica que sufre el país vecino.

Ayer se le vio muy contento y relata que no había estado así desde hacía mucho tiempo, pues en el barrio Los Magallanes de Catia, en Caracas, debía pagar para poder tener acceso a internet, y ante las dificultades económicas, había otras prioridades en su casa.

Y no es para menos, él al igual que cerca de 2 mil niños que estudian en el megacolegio del barrio El Educador, se mostraron muy alegres porque la biblioteca pública más grande de Cartagena y la más dotada comenzó a funcionar ayer de manera oficial, tras ser inaugurada por el alcalde, Manolo Duque. Está al lado del colegio.

“Allá en el barrio donde vivía hay internet y espacios así, pero había que pagar para entrar y no podía por la falta de dinero. Ahora, aquí puedo venir estando o no estando en el colegio para estudiar, leer, hacer las tareas y aprender otras cosas porque esta biblioteca tiene de todo. Y lo mejor es que puedo usar el internet sin tener que pagar”, dijo el niño Cliver.

Por su parte, Indira Beleño Madrid, representante de la Junta de Acción Comunal del barrio, precisó que por muchos años pidieron una obra de esta magnitud y recordó cómo eran estos espacios. “Esto era un terreno lleno de puro monte, un espacio para los drogadictos. Esto permanecía lleno de basuras y los que vivimos por aquí nos daba miedo caminar por este sector. Yo vi crecer muchos niños que hoy siendo adolescentes y jóvenes se perdieron en el vicio”, indicó.

Añadió que poco a poco se va a trabajar con los niños y jóvenes aprovechando este espacio no solo para la lectura, si no para vincularlos a otras actividades que se podrán realizar en este megaescenario que tiene de todo. “Hay computadores en diferentes salas, tableros inteligentes, sala didáctica para los niños, salón para artes y hasta tenemos un espacio para montar una emisora comunitaria. Todo esto nos ayudará para mantener a los niños y jóvenes ocupados y que no estén pensando en dar malos pasos”.

Del barrio Nelson Mandela, hasta el colegio Juan José Nieto allí en El Educador, llega diariamente Camilo Figueroa, estudiante de quinto grado de primaria y dice que en ratos libres aprovecha para utilizar los computadores y hacer algunas tareas.

“Por allá por mi barrio no hay una así. Aquí aprovecho para leer y aprender más porque hay quienes nos ayudan”, aseguró el niño de 10 años, mientras utilizaba uno de los computadores.

La megabiblioteca

El alcalde y Bertha Arnedo, directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) tras la inauguración de la megabiblioteca Juan José Nieto, hicieron un recorrido por esta obra que además cuenta con dos salas de formación y capacitación de usuarios, dos zonas web, sala infantil con bebeteca, hemeroteca, cuatro salas de lecturas, dos zonas de apropiación y uso de las Tics, sala de producción audiovisual, sala de consultas, sala para exposiciones, entre otras.

“Tienen espacios para generar mucha más cultura. Esto no es solo blocs y cemento, esto tiene vida propia, hoy van a tener las herramientas necesarias para salir adelante con la ayuda de la administración... esto es de ustedes, para que esta megabiblioteca pueda generar en verdad todos los espacios que queremos en la ciudad”, dijo el mandatario.

La obra, tardó en construirse ocho meses, tuvo una inversión de $2.597 millones y según Bertha Arnedo, el Distrito, en dotación, invirtió $650 millones. Ante esta situación los vecinos pidieron apoyo para que los amigos de lo ajeno no destruyan el sueño de toda una comunidad.

Aunque ya existe un colegio con el nombre de Juan José Nieto, bautizando a la megabiblioteca igual se quiso rendir un nuevo homenaje al único presidente negro de ha tenido Colombia. “Es un homenaje al presidente y una manera de avanzar en la política de reconocimiento de Cartagena como sitio de Memoria Afro para que la cátedra afro y otras experiencias, sigan ocurriendo”, explicó Arnedo.