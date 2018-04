Deben operarla para evitar una cuadriplejia

Hace cinco años, el nacimiento de Nicolle Prieto Acevedo, fue todo un suceso. Tras llevar un embarazo sin complicaciones ni alarmas médicas, Martha Acevedo se encontró que su bebé tenía varios diagnósticos que requerían una atención integral y desde los cuatro meses de nacida, Nicolle fue amparada por una acción de tutela que obligaba a su EPS, Coomeva, a responder integralmente por su tratamiento.

Hoy, cuando la niña necesita una cirugía de médula inflada para impedir que pierda la movilidad de sus extremidades, parece que ni la acción de tutela ni los varios desacatos instaurados por su madre, son suficientes para garantizarle su derecho a la salud.

En Medellín

El diagnóstico principal de Nicolle es síndrome de Bartter, un defecto genético que afecta el túbulo renal. Pero también requiere atención multidisciplinar, lo que solo se le puede hacer en una clínica de cuarto nivel.

Desde 2013, debe trasladarse a Medellín para recibir atención, pero últimamente, explica Martha, la EPS le ha negado desde medicamentos, hasta consultas, insumos médicos y autorizaciones para exámenes.

La cirugía de médula fue ordenada por el médico hace más de 10 meses, en el primer radicado no obtuvo respuestas y hubo que actualizar la orden.

“El médico especificó que puede haber un daño renal y pérdida de movilidad en las extremidades. La niña puede quedar cuadrapléjica, pero aún así la EPS me ha demorado las órdenes casi un año”, lamentó Martha.

Tras meses esperando la orden, hace unas semanas la recibió, pero cuando fue al hospital universitario San Vicente Fundación para programar todo lo necesario, le dijeron que no podían tramitar la cirugía sin un pago anticipado, así que hubo que recomenzar el proceso.

Según explica Martha, esa falta de red o de pagos oportunos de la EPS, ha llevado a que le aprueben consultas médicas independientes y en distintas ciudades.

“A ella siempre la han tratado en esa clínica, pero por problemas administrativos, me remiten órdenes a IPS en Santa Marta, Barranquilla o Cartagena. Es una perdedera de tiempo, cuando la llevo, me dicen que no pueden atenderla porque ella necesita un equipo multidisciplinario. ¿Qué pasa? que se atrasa el tratamiento”.

El desgaste

Cansada de esperar, Mónica ha buscado ayuda con la Superintendencia de Salud y ha visibilizado el caso a través de redes sociales, pero no ha obtenido respuestas positivas. Desde hace más de una semana, tuvo que trasladarse nuevamente a Medellín, donde Nicolle estuvo hospitalizada hasta hace unos días. Ahora no sabe si debe regresar a Cartagena o si puede esperar a que se encaucen las órdenes pendientes.

Cinco años luchando por los derechos de su hija le han dejado a Martha problemas de salud. Perdió la audición en su oído izquierdo y es hipertensa. “La angustia de no poder resolver esto me ha afectado la salud de manera considerable. Ellos no ven el daño que causan con tantos retrasos”, explicó la mujer.

Sin retribución de insumos

Cada tres horas a Nicolle deben hacerle un cateterismo para retirar la orina de su vejiga. Son siete u ocho sondas diarias, además de los guantes y la lidocaína, que se tramita con la EPS, pero no llegan las órdenes a tiempo o están mal diligenciadas.

“Es un sondaje que debe hacérsele de por vida, porque ella no tiene genitales y todos los gastos por ese procedimiento se van, mensualmente, a más de un millón de pesos”.

Este año, Martha ya lleva más de tres meses sin que la EPS le retribuya el dinero que se gasta en estos insumos. Más de tres millones de pesos que tuvo que prestar para tenerlos a tiempo, porque son de primera necesidad para Nicolle.

Esperan disponibilidad de la clínica

Coomeva EPS informó que Nicolle Sofía ya tiene aprobadas cuatro consultas con especialistas y exámenes médicos con imaginología. “Ella se encuentra en Medellín con todos los viáticos pagados por Coomeva. No la tenemos abandonada. Ella necesita una clínica de cuarto nivel y en el país hay muy pocas, mientras la reciben, es un proceso administrativo que lleva mucho tiempo”, explicó la vocera que el retraso se debe a que la cotización que había hecho la clínica para la operación tuvo que ser actualizada y ahora esperan la disponibilidad para que las órdenes aprobadas se den lo más pronto posible.