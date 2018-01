Defensor de pacientes no ha podido defenderse de Sura EPS

A pesar de haber atendido 1.434 solicitudes de acciones humanitarias sobre la prestación de servicios de distintas EPS, de febrero de 2016 a febrero de 2017; el antiguo defensor del Paciente del Distrito, Henry Vergara Sagbini, no ha podido defenderse de Sura EPS.

Él y su esposa, María Claret Vergara Berrío, están afiliados al régimen contributivo de esa entidad, y pese a tener a su favor fallo de tutela, incidente de desacato y orden de tres días de arresto contra el gerente y la representante legal de Sura, “no se han dignado a responder ni nos han llamado”.

Vergara precisó que los fallos judiciales están encaminados a que la EPS asuma los costos de las cirugías a las que ha sido sometida María Claret, de 60 años, tras sufrir el desprendimiento de la retina de su ojo izquierdo.

“Ella hace un año súbitamente perdió la visión por su ojo izquierdo. Tuvo un desprendimiento hemorrágico de retina, la llevamos al hospital, la operaron y como hubo deficiencia en la solución del problema apareció una complicación, que es la más grave que le puede pasar a alguien después de que se le desprende la retina, se llama proliferación vitreorretiniana”.

Explicó que por esta complicación “la retina se llena de una sustancia blaquecina y si los especialistas no actúan de inmediato, la retina se contrae y la persona no vuelve a ver el resto de su vida. Ante estas cosas uno no puede esperar que la EPS solicite autorizaciones a Bogotá y demás, uno tiene que resolver el problema. Como aquí (en Cartagena) no había solución, nos fuimos corriendo para Barranquilla y la operaron. Si no hacemos eso ella pierde la visión del ojo izquierdo y estaba amenazada la del ojo derecho también”.

El médico señaló que “cuando ya solucionamos el problema informamos a la EPS, le dijimos “tuvimos que hacer esto porque lo primero es la vida y la salud de las personas, y vamos a pasar las cuentas de lo que se gastó”. Llenamos unos documentos y nunca devolvieron el dinero. Instauramos tutela, desacato y solo pagaron el 10% de lo que hemos gastado, desconociendo el fallo de tutela”.

“Y seguimos gastando -recalcó- porque mi esposa lleva cuatro cirugías en un año que han generado cuentas millonarias. En busca de mi ayuda ha llegado gente con el mismo problema ocular, con un mes, dos meses, un año sin resolver. Cuando un problema de estos no se resuelve en las siguientes 24 horas la persona queda ciega de por vida (...) Le doy gracias a Dios que tuvimos la forma de resolver. Gracias a la oportunidad con que se hizo ha recuperado en un porcentaje alto su visión, está viendo los colores y las formas”.

Hasta las últimas consecuencias

El antiguo defensor del Paciente del Distrito destacó que “Sura “es una de las mejores EPS”. Estamos dispuestos a llevar este caso hasta las últimas consecuencias”.

El Universal se comunicó con la coordinadora médica de Sura EPS, quien informó que “en tal caso responde el jurídico” y que este se encargaría de contactarnos. Al cierre de esta edición no había pronunciamiento alguno.