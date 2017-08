Defensoría pide garantizar derechos de comunidad indígena Zenú en Membrillal

Hacía las 8:30 de la mañana de este miércoles, el defensor del Pueblo de Bolívar, Roberto Vélez Cabrales, el secretario del Interior, Fernando Niño y una comisión de la comunidad indígena Zenú se reunieron a puerta cerrada para abordar la problemática generada a raíz de una orden de desalojo que el Distrito debe hacer efectiva en cumplimiento a la orden de un juez de restituir este predio en Membrillal.

El defensor del Pueblo de Bolívar manifestó que desde meses atrás, la entidad brinda el acompañamiento necesario a las 60 familias que ocupan el terreno, salvaguardando sus derechos y su condición de desplazados.

“Estamos acompañando a esta comisión del cabildo indígena Zenú como garante para que no se vulneren los derechos humanos de ninguna persona y en este caso, de los indígenas, quienes además tienen una especial protección por ser desplazados de la violencia. La Defensoría no desconoce la sentencia judicial pero estamos pendientes que no se vulnere ningún derecho en esta diligencia”, dijo Roberto Vélez.

El funcionario explicó que el pasado 19 de julio, la Defensoría remitió un oficio ante la Alcaldía Local 3:Industrial y de la Bahía, en la que se exponían las condiciones para hacer el desalojo en esta comunidad.

“Vamos a revisar si estas sugerencias hechas por la Defensoría se han cumplido (…) también si nos remiten quejas sobre atropellos o maltratos vamos a estar atentos”, dijo Vélez.

Por su parte, Roger Suárez Castillo, secretario del Cabildo Indígena Zenú, lamentó que un día como hoy donde se celebra el día internacional de los Pueblos Indígenas, permanezcan rodeados por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) para ser desalojados del lugar que habitan.

“Hace un año el alcalde se comprometió y delegó a través del Secretario del Interior la solución de este territorio y ha pasado un año, y no ha sido posible la adquisición del predio. Hoy nos están desalojando y tenemos al Esmad accionando gases lacrimógenos en contra de los niñas, niñas y adultos mayores", señala.

Contrario a la versión de Suárez Castillo, la Alcaldía de Cartagena informó a través de un comunicado que estas familias han recibido desde su llegada a dicha población "toda la oferta institucional, entrega de unidades productivas y acompañamiento en procesos culturales".

“Se requiere un plan de contingencia”

El senador Fernando Araújo pidió que se respeten los derechos de los menores y adultos mayores que integran la comunidad del Cabildo Indígena Zenú en Mebrillal.

“Soy defensor de la propiedad privada; creo que se debe concertar la salida de la comunidad Zenú del predio que ocupan en Membrillal, pero antes se debe contar con un plan de contingencia para evitar el riesgo sobre los menores y los mayores de esa comunidad”, dijo.

Así mismo, expresó que, “no se entiende cómo, la Alcaldesa menor, pretende realizar un desalojo sin contar con una solución a los niños y los adultos mayores de esa comunidad. Pues, de esa manera se generará un enorme problema social: cientos de niños en la indigencia”.