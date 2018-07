Déficit de al menos 864 camas hospitalarias golpea a Cartagena

Cuando de camas hospitalarias se trata, en Cartagena suena la canción “no hay cama pa’ tanta gente”. Esta historia, contada por Emilse Monroy Arias a raíz de un suceso vivido con su padre, es solo una de tantas que pueden relatar pacientes, quienes sentados en una silla plástica, han tenido que esperar por horas la atención de un galeno.

“Yo llevé a mi papá a su EPS, Famisanar, a consulta por medicina general, porque de un día a otro se hinchó. En la EPS lo vio un internista y dijo que tenía una deficiencia cardiaca, además había hecho retención de líquidos, por lo que lo remitieron para la clínica Blas de Lezo. Llegamos y lo atendieron enseguida, no puedo decir que se demoraron, el problema fue que no había cama”, manifestó Emilse al contar lo que vivió con su padre en mayo pasado.

Advirtió que el hombre, de 88 años, estuvo por más de seis horas sentado en una silla plástica. Al parecer, era el único lugar disponible para que esperara la atención de un especialista. “Llegamos a mediodía y a las 7 de la noche nos dijeron que se tenía que quedar, porque lo tenía que ver el especialista. Se hicieron las 8 de la noche y mi papá todavía sentado en una silla”.

Desesperada por la espera y la incomodidad de su progenitor, Emilse pidió un espacio más cómodo. “Le dije al jefe de enfermería: “¿por qué no nos dan siquiera un cubículo?”. “Es que no hay”, respondió. “Yo me lo llevo a casa”, le contesté. “Entonces tiene que firmar una de alta voluntaria”, alegó. “Perfecto, yo la firmo, yo veré qué hago”, le dije. ¿Cómo un señor de 88 años va a pasar la noche sentado en una silla de esas? Imposible. No es humano”.

Ella indicó que salió con su padre de la clínica y le pidió a un médico amigo que la visitara. Este le recetó unos medicamentos al adulto mayor y “al día siguiente amaneció bastante mejor. Pero es difícil la atención con la falta de camas”.

Añadió que “yo, que soy presidenta de la Asociación de Usuarios (Asodeus) del centro de salud de Blas de Lezo, he tenido que salir del trabajo a pelear con las EPS. Me llaman diciendo: “aquí hay un paciente que lleva dos días, la EPS no le ha conseguido cama, ayúdalo, y me toca ir. Terminan dizque haciéndole el favorcito a uno, porque se les habla con propiedad de la norma”.

Faltan al menos 864 camas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que las poblaciones que superan los 100.000 habitantes, como es el caso de Cartagena (1.013.389 habitantes según el Dane), deben tener de 4,5 a 5 camas por cada 1.000 habitantes.

Esa norma la reconoció el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), al ser consultado por El Universal, sin embargo, recalcó que “también es cierto que, en estos momentos, a nivel mundial, el número de camas aceptables por cada 1.000 habitantes es de 2,5 a 3 camas”.

Siendo así, ¿cuántas camas hay y cuántas camas faltan en Cartagena? Dadis precisó que “con corte a 30 de diciembre de 2017, había un total de 2,12 camas por cada 1.000 habitantes (2.176 camas), con un aumento de 0,1 camas con respecto al año 2016, que fue de: 2,02 (2.052 camas)”. Lea aquí (Cartagena tiene 202 nuevas camas hospitalarias)

Esto indica que, para tener al menos 3 camas por cada 1.000 habitantes, en Cartagena faltan 864 camas.

Distribución de camas

Las 2.176 camas existentes en Cartagena están distribuidas así: 222 pediátricas, 1.199 para adultos, 196 obstétricas, 74 para cuidado intermedio neonatal, 88 para cuidado intensivo neonatal, 15 para cuidado intermedio pediátrico, 41 para cuidado intensivo pediátrico, 124 para cuidado intermedio adulto y 217 para cuidado intensivo adulto.

Dadis destacó que a nivel nacional, “el promedio de camas es de 1,4 por cada 1.000 habitantes, con lo que en Cartagena nos encontramos por encima de la media nacional”.

Asimismo, que el número de camas de adultos es superior a la media nacional en un 26 %; el número de camas de UCI neonatal es “muy superior a la media nacional, siendo el único servicio que está cerca de lo definido como aceptable por la OMS”; y el número de camas de UCI adulto “es superior a la media nacional y está por encima, en 14 camas, de lo definido como aceptable por la OMS”.

No obstante, las cifras de camas pediátricas y obstétricas son inferiores a la media nacional en un 52 % y 60 %, respectivamente.

Quejas frecuentes

César Feria, presidente de la Liga de Usuarios del Hospital Canapote, denunció que allí son frecuentes las quejas por la falta de camas. “Cuando a un paciente lo llevan allá, al primer nivel, y tienen que remitirlo a un segundo nivel de atención, sufre un retardo por la falencia de camillas en la ciudad. Al paciente a veces lo represan hasta tres, cuatro, cinco días, y tenemos que presionar con que vamos a denunciar ante los medios o la Personería, para que la EPS les solucione”.

Advirtió que “uno va a cualquier clínica u hospital de Cartagena y encuentra a pacientes atendidos en los pasillos, salas, sentados en sillas con destrozas puestas, y uno cree que eso solo se presenta en el régimen subsidiado, pero también está sucediendo en el contributivo de la mayoría de las clínicas. No entendemos cómo una EPS contrata una clínica donde el número de camillas es limitado para atender toda la población que le asignan, por eso a veces no pueden alojar tanta gente”.

Para Feria, esta situación también representa un paseo de la muerte, “porque si una persona requiere atención médica de segundo nivel y por un retardo no se la brindan de manera oportuna puede morir. Casos han sucedido, lo que pasa es que los familiares no denuncian”.

Añadió que el déficit de camas comenzaría a disminuirse con la terminación de dos hospitales que hoy son “elefantes blancos”. “Si el Distrito terminara las obras en los hospitales de Canapote y El Pozón, habría más camillas disponibles en la ciudad”.