Definen medidas de seguridad para líderes sociales amenazados en Pontezuela

Durante un Consejo de Seguridad realizado en la mañana de este sábado en la Institución Educativa de Pontezuela, la alcaldesa encargada de Cartagena, Yolanda Wong Baldiris, anunció medidas de seguridad para los líderes sociales de este corregimiento tras las amenazas que recibieron en un panfleto intimidatorio firmado presuntamente por el autodenominado Bloque Occidental de las Águilas Negras.

"Con la fuerza pública hemos venido aquí a decirle a los líderes que no están solos, que no nos temblará la mano con la delincuencia, que el que la hace la paga, y que los delincuentes no pueden usar cualquier estrategia para amenazar a los ciudadanos", aseguró la mandataria.

Algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno Distrital son: el proyecto de construcción de la Estación de Policía de Pontezuela, que se encuentra en estructuración para ser presentado ante el Fondo de Desarrollo de la Localidad de la Virgen y Turística, para la asignación de recursos necesarios para su ejecución.

Además, precisó que se entregarán dos motos adicionales a los vehículos que fueron entregados por el Distrito a la Estación de Policía de Bayunca, para reforzar la seguridad de la Zona Norte.

“Me permito anunciar que el Distrito vendrá a Pontezuela con su oferta institucional la próxima semana. Son 40 instituciones que se trasladarán a esta comunidad para brindar sus servicios, a través de la Casa de Justicia Móvil", manifestó Wong Baldiris.

La mandataria también dijo que se trabajará el programa de prevención de entornos escolares, en área internas y externas de los planteles educativos para hacer prevención de delitos informáticos, ciberacoso, consumo de sustancias psicoactivas, entre la Policía y la Secretaría del Interior.

En los próximos días se harán caravanas de seguridad, de manera conjunta con las autoridades de policía, investigación y de migración.

La funcionaria indicó que con el alcalde local, Gregorio Rico, se realizarán mesas de trabajo con la comunidad para priorizar proyectos ante el Fondo de Desarrollo de la Localidad de La Virgen y Turística.

Por otra parte, la Oficina Regional de Migración Colombia anunció que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), realizará proyectos especiales con la población venezolana en varios puntos del país, y entre esas poblaciones escogió a Bayunca, teniendo en cuenta la masiva presencia de ciudadanos del hermano país en esta población.

Frente a las amenazas a los líderes sociales, la Policía informó que se adelantan las investigaciones del caso, pero que a la fecha ha demostrado que en la zona no operan las Águilas Negras, agrupación que supuestamente firma el panfleto que circuló en redes sociales con nombres de ciudadanos de Pontezuela.

Las autoridades esperan dar con los autores intelectuales para someterlos a la justicia.