“¿Dejamos todo por un estudio con errores?”: residentes Alpes 31

La incertidumbre les quitó la voz a unos. Mientras en el complejo judicial decenas de residentes de los 16 edificios en supuesto riesgo reclamaban garantías para mudarse, en los bloques habitacionales, muy pocos emprendían la partida, mudos de la indignación. A las 11:20 de la mañana de ayer, en Innova, del Alto Bosque, un hombre con sus hijos acomodaba un colchón, un espejo, una mesa de computador y dos mesas de noche en la plataforma de un motocarro. ¿Hacia dónde? A un lugar que prefirieron no mencionar. “No vivimos aquí”, fue lo único que dijo, contradiciendo a su hijo adolescente que acababa de confirmar que sí.

Arriba, en el balcón del piso cuatro, un adulto mayor leía un periódico, como si fuera un día cualquiera y no el último plazo para desocupar su apartamento.

Como si todo siguiera igual

En los pisos 2, 4 y 6 de Villa Ana, en Escallón Villa, decidieron lavar y tender la ropa en los balcones, como para mostrar que siguen con su vida normal. El vigilante aseguró que no había nadie, pero desde el último piso una mujer miraba hacia la calle, detallando a quienes se asomaran al edificio. “Hay mucho hermetismo, la gente no quiere hablar con nadie porque la Alcaldía no ha dado garantías mínimas y básicas de dignidad para que salgamos de aquí”, declaró Pedro Ospina, residente del edificio.

La negación a evacuar se notó en la mayoría de los edificios visitados, asegurando no tener garantías para dejar atrás todo lo que tienen; dos residentes de Portal de Los Caracoles aseguraron que no iban a salir de sus casas. “De aquí nos sacan en un cajón, presos o con dinero”, sentenció Armando Viloria, quien lleva tres años viviendo en el lugar.

¿Confiando en qué?

Como Armando, Rubén Salas y su familia se mudaron a su apartamento hace tres años. Ellos viven en el 101 de Alpes 31 y aseguraron que ni siquiera han sido notificados por la Alcaldía de la orden de evacuación.

“Nosotros nos hemos enterado de muchas cosas a través de la prensa y pienso que como afectados, los primeros que deberían ser informados somos nosotros. Todavía no nos ha llegado el acto administrativo donde nos explican las razones por las que tenemos que irnos”, dijo Salas.

La incertidumbre es tanta que en Alpes 31 ni siquiera creen en el informe entregado a ellos el 30 de diciembre, ya que han detectado inconsistencias inaceptables, como el nombre del edificio y las medidas de las columnas.

“Mire usted, este es el informe que nos dieron de los resultados del estudio que hizo la UdeC, al principio dice el nombre del edificio Alpes 31, pero más adelante, en la introducción, hace referencia a las características y el nombre de Portales de Los Alpes; más abajo habla como si se tratara de Brisas de Los Alpes. ¿Usted no dudaría de que se trate de su edificio?”, resaltó el hombre.

Su esposa Daneiva Caro indicó otro error, en las características de las columnas descritas dice que miden 40 x 40 centímetros, pero las columnas del edificio no miden eso. Ella misma bajó al parqueadero y las midió: 53 x 30 centímetros, lo que los lleva a pensar que los resultados obtenidos con esas mediciones son erróneos.

Piden una segunda instancia

“¿Cómo deja usted un apartamento que le costó 165 millones de pesos -que todavía está pagando-, solo por lo que dice un estudio con tantas inconsistencias?”.

La inquietud de Daneiva coincide con la de todos los otros consultados: piden que los dejen defenderse y que hagan un segundo estudio para confirmar los resultados del que hizo la Universidad de Cartagena. Y es que no se trata solo de desocupar para proteger sus vidas, se trata de perder su patrimonio, el conseguido con préstamos y ahorros de toda la vida. Pedro Ospina explicó que al Distrito se le hace fácil salirse del problema ordenando la evacuación, pero no se han definido subsidios de arriendo ni se ha dicho qué harán con los pagos hipotecarios.

“Aquí nadie habla, ¿dónde está el defensor del Pueblo?, ¿dónde está el personero? Es que llevamos tres años viviendo aquí, ¿cómo pretenden darle solución al problema en dos o tres días?”, dijo Ospina.

“Como si fuéramos invasores”

Óscar Ballesteros, de Portal de Los Caracoles, lamentó que la Alcaldía no se haya sentado a hablar con ellos después del anuncio. “No nos han dado la cara, lo que hacen es tomar esta forma de amedrentarnos mandando a la Policía, como si nosotros fuéramos invasores. Nosotros somos propietarios y el manejo que le tienen que dar a esto es totalmente diferente, porque nosotros somos víctimas y nos están criminalizando”.

Ballesteros explicó que no concibe que la administración pretenda sacarlos y mandarlos al Coliseo de Combate sin seguridad de nada.

“O sea que nosotros debemos esperar esos 90 días hasta que el alcalde decida qué va a pasar con las familias de los 16 edificios, son personas las que están de por medio, señor alcalde”, recordó Ballesteros.

Aunque la secretaria del Interior, Yolanda Wong, aseguró que el Coliseo de Combate está adecuado para servir como albergue para las familias que no tengan dónde ir, Víctor Esquivia, presidente de la Junta de Acción Comunal de Los Alpes y presidente también de la Liga de Gimnasia de Bolívar, aseguró que ese sitio no cuenta con las condiciones para ello.

“Ese sitio está en las mismas condiciones en que se reciben a los deportistas, es que ni siquiera los baños están bien. Las condiciones higiénicas no se prestan para eso y me parece una irresponsabilidad asignarlo como albergue”. Contó Esquivia que solo con que las palomas defequen sobre todo el sitio diariamente lo hace inviable, pues incluso para los entrenamientos, deportistas y entrenadores deben esterilizar las colchonetas y otros implementos cada vez que los necesitan.

En el recorrido que hizo El Universal ayer, se constató que en el coliseo no hay funcionarios de la Alcaldía ni indicadores explícitos sobre el uso del albergue; tampoco ha llegado nadie.