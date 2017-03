Delincuentes al acecho en el CAP de Villa Hermosa

Pese al temor que sembró la delincuencia en el personal médico del Centro de Atención Primaria (CAP) de Villa Hermosa, que es contingencia del CAP de Nelson Mandela, los servicios de salud han seguido prestándose de manera continua y no se prevé cerrarlos.

La afirmación la hizo ayer Roque Bossio Bermúdez, gerente de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, al ser consultado por este medio sobre el incidente ocurrido a las 5 de la mañana del miércoles, cuando dos hombres engañaron al vigilante para encañonarlo y robar lo que había dentro, junto a un tercer bandido que ingresó por la parte de atrás.

“No hemos interrumpido la atención a pesar de lo que pasó. Eso sí, los médicos están atemorizados por el tema, pero estamos en nuestra misión. No hemos pensado en cerrar los servicios”, dijo Bossio.

Señaló que aspira a que los actos delincuenciales sean controlados con apoyo de la Policía Metropolitana de Cartagena, a la que “ya le pedimos que esté rondando con mayor frecuencia y vamos a consultar qué posibilidad hay de que por estos días nos apoyen de manera permanente”.

El acompañamiento de la Policía fue una de las peticiones del personal médico tras el hurto al CAP, en el sector San Bernardo del barrio Nelson Mandela. De no ser posible, piden reubicación.

“Nos prometieron acompañamiento de la policía tanto a la llegada como a la salida y eso nunca ha ocurrido. Hemos sido víctimas de varios atracos. Aquí estamos en riesgo, tanto las enfermeras como los médicos y los usuarios. Hoy fue el robo de un computador, mañana puede ser el robo de una vida”, expresó el miércoles el médico Luis Jiménez.

ATRACOS DIARIOS

Preocupados por la delincuencia que acecha al CAP de Villa Hermosa también están los 4.962 usuarios que, según datos de la ESE, fueron atendidos de enero a marzo de este año.

El líder cívico, Amador Tavera, manifestó que la comunidad se siente insegura de ir al CAP, sobre todo de noche.

“Está en un área solitaria donde hay mucho monte alrededor y en las noches es aún más peligroso porque no hay luminarias en la parte de atrás. Yo no estoy de acuerdo con que los usuarios vayan a esos sitios desprotegidos. Recomiendo a quienes me preguntan si ir o no, que mejor vayan al hospital de San Fernando, donde hay urgencias y está cerca, porque por el CAP hay como dos atracos diarios en moto”, dijo Tavera.

Advirtió que “hay motociclistas que no están dedicados al mototaxismo sino a la actividad ilícita, quitar bolsos y celulares, y esta zona es un peligro inminente. Una vecina fue a hacerse una citología y le quitaron el celular y 15 mil pesos”.

Para él, lo mejor que le puede pasar a la comunidad es que la atención se regrese al demolido CAP de Nelson Mandela, en el sector El Edén. “Está central y mejor ubicado, pero su remodelación está estancada porque tiene un problema jurídico. Queremos saber si eso se va a resolver o si se busca un mejor sitio de atención. Villa Hermosa es muy peligroso y un policía no va a estar permanentemente vigilando”.

EL ESTADO DEL CAP NELSON MANDELA

La ESE informó que su entrega de manos de la Secretaría de Infraestructura es incierta y la entidad no puede retornar mientras esté demolido.

Recordemos que para esas obras, iniciadas el 21 de octubre de 2015, se asignó un presupuesto de 5.426 millones de pesos. Coinses S.A. es el encargado.

Este medio intentó contactarse con la Secretaría de Infraestructura para conocer de los avances de las obras y no logró comunicación.

¿QUÉ ROBARON?

Los delincuentes solo se llevaron el computador donde estaba la base de datos de todos los pacientes, pues el consultorio del médico de turno estaba cerrado y no lograron llevarse el arma de dotación del vigilante porque minutos antes la había guardado para esperar el cambio de turno. Las enfermeras también se refugiaron y no les quitaron sus celulares.