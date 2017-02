Versiones encontradas entre 'Barra' y Policía por supuesta agresión a un hincha

Sobre los hechos en los que Andy Licona resultó baleado en una de sus piernas existen versiones encontradas. La barra Rebelión Auriverde, a la que pertenece el joven, dice una cosa y la Policía Metropolitana de Cartagena, otra.

La Rebelión denunció una agresión policial hacia varios de sus miembros en el barrio Los Calamares, y la Policía alega que los jóvenes agredieron a los miembros de una patrulla mientras realizaban una requisa tras denuncias de la comunidad sobre expendio de drogas.

Según Andrés Pianeta, líder de la barra, los hechos ocurrieron en la noche del martes 21 de febrero en la 'cancha de barro' de ese barrio, donde se disputaba un partido de Real Cartagena prejuvenil. Allí llegaron miembros del grupo La Maza Kalamares, adjunto a la barra, quienes fueron abordados por una patrulla de policías.

Durante las requisas se habría presentado un cruce verbal que se extendió -según el líder de la Rebelión- a una agresión de los uniformados hacia los jóvenes.

“Ellos llegaron lanzándoles palabras soeces, les pidieron una requisa, los muchachos se la permitieron. En medio de las requisas continuaron con las provocaciones y los muchachos empezaron a pedir respeto de forma verbal y eso lo que generó fue una agresión violenta por parte de los policías, hasta el punto que sacaron el arma de dotación y les hicieron tiros a los compañeros en medio del escenario deportivo. Cuando ellos intentaron buscar un refugio, los persiguieron e hirieron a uno de nuestros compañeros en la pierna. Por fortuna está fuera de peligro”, sostuvo Andrés Pianeta.

“Nosotros estamos trabajando en una actividad que consiste en llevar cine a los barrios para cambiar la imagen que la comunidad tiene de los hinchas y situaciones como esta empañan nuestro objetivo. Casos como el de Los Calamares no es aislado porque ya en varias ocasiones en los espacios de reunión nuestra se han acercado algunos cuadrantes, que no entienden las dinámicas de la barra y lo que hacen es amedrentar a los muchachos”, añadió.

La Policía informó que la patrulla acudió al lugar luego de recibir una llamada de la comunidad, en la que se denunciaba la presencia de jóvenes consumiendo estupefacientes en la cancha, un sector en el que, asegura la institución, también se ha denunciado la existencia de un punto de expendio de drogas.

"Llegó el cuadrante a atender el requerimiento ciudadano, se encontró con los jóvenes y estos al momento de ser requisados se rehusaron y agredieron a los uniformados, a quienes superaban en número. En ese momento uno de los muchachos huye del sitio y, al salir hacia una calle cercana, sacó un arma y disparó", relata la oficina de prensa de la Policía, que asegura que en el suceso fue capturado un sujeto que fue puesto a disposición de la Fiscalía.

La institución aseguró que en el lugar no habían elementos que identificaran a los jóvenes como miembros de la barra Rebelión Auriverde y que los uniformados llegaron allí para atender la denuncia ciudadana y no para perseguir a los aficionados.

Entre tanto, la Rebelión Auriverde Norte publicó un comunicado en el que extiende la denuncia a la opinión pública y explica su versión.

ESTE ES EL COMUNICADO

“La REBELION AURIVERDE NORTE, Organización Barrista, Social y Juvenil de hinchas de Real Cartagena, reconocida por la LEY 1270 del 2009 y dotada de DERECHOS Y DEBERES especiales consagrados en el DECRETO 1007 del 2012, denuncia la persecución y posterior agresión a uno de los grupos de nuestra organización por parte del cuadrante de policía que hace presencia en el barrio los

calamares.

Es por varios sectores sociales conocido que desde hace varios años nosotros hemos emprendido un proceso de organización interno encaminado a la deconstrucción de imaginarios que ligaban nuestra expresión cultural e identitaria con la violencia, dicho proceso es realizado tanto al interior de nuestra

organización transformando así las realidades de nuestros integrantes, como hacia la sociedad contribuyendo de esta forma a la construcción de una ciudadanía juvenil.

Dichos esfuerzos se han realizado sin la participación del estado, no por la negativa nuestra a vincularle pues por el contrario siempre hemos sostenido la importancia del mismo en todas estas propuestas sino más bien por la falta de interés y voluntad política de los mandatarios de turno, muy a pesar de aparecer en el plan de desarrollo distrital y de las buenas intenciones de algunos funcionarios NO HA EXISTIDO hasta el momento acciones concretas hacia esto, no obstante entendimos que tenemos una responsabilidad con nuestros integrantes y NO PODEMOS ESPERAR a qué en algún momento se active la voluntad de las administraciones de turno.

Es por lo anterior que nos PREOCUPA DE SOBREMANERA LOS SIGUIENTE HECHOS:

1. Durante varias semanas La Maza Kalamares uno de los grupos de nuestra organización ha sido frecuentemente perseguido y amedrentado por policías del cuadrante del barrio los calamares, llegando al punto de amenazarlos en cualquier esquina del sector, interrumpir e impedir el derecho a reunirse que tiene toda organización. Estas situaciones se viven repitiendo en los distintos grupos de nuestra organización aunque no al punto de GRAVEDAD al que llegó en los calamares.

2. En la noche del día martes 21 de marzo y siendo aproximadamente las 8:30pm mientras dos de nuestros compañeros (Juan David Puello y Andy Licona) apreciaban un entrenamiento de una escuela de formación deportiva, una patrulla del cuadrante se acercó a ellos interrumpiendo la práctica que se realizaba en ese momento, de forma soez y agresiva los abordaron diciéndoles textualmente lo siguiente: “que mierda con ustedes, ya estamos cansados de su presencia” posterior a ello solicitaron una requisa la cual como es política de nuestra organización los muchachos NO SE NEGARON y en medio de la cual no encontraron nada que los incriminara en algún hecho delictivo pero continuando en medio de esta con insultos hacia los mismos, ante tal situación los compañeros exigieron respeto pues no se estaban negando al procedimiento, lo que generó de inmediato la reacción violenta por parte de los uniformados contra ellos y una respuesta en defensa de los miembros de nuestra organización.

En medio de la discusión y sin mediar palabras uno de los agentes de apellido “MORALES” saca un arma de fuego haciendo disparos hacia la humanidad de los muchachos, en medio de la emblemática cancha de arena de los calamares, recinto del deporte y la cultura cartagenera, la cual recordamos estaba siendo escenario en ese momento de una práctica de fútbol pre-juvenil. Ante esta situación y en busca de refugio empezó una persecución en las calles aledañas que dejó como resultado una herida de bala en la pierna del joven ANDY LICONA residente del sector.

3. No obstante a la herida de bala los agentes de policía trasladaron al joven a una esquina donde le siguieron golpeando con bolillos aun cuando el joven estaba completamente inmovilizado y pese a la solicitud de la comunidad para trasladarlo a un centro asistencial. REITERAMOS que tal situación no es un hecho aislado, por el contrario hace parte de una constante persecución de dichos oficiales contra todos los miembros de nuestra organización en ese sector y tenemos material probatorio para sustentar dicha afirmación, además de contar con el testimonio de la comunidad impotente espectadora ante estas situaciones.

POR LO ANTERIOR EXIGIMOS LO SIGUIENTE:

1. CESE LA PERSECUCIÓN A TODAS LAS ESTRUCTURAS DE NUESTRA ORGANIZACIÓN, ASÍ COMO SE LE GARANTICE EL DERECHO DE NUESTROS MIEMBROS A REUNIRSE Y ORGANIZARSE EN TODOS LOS ESCENARIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD.

2. Se haga apertura de una investigación disciplinaria de los hechos dentro de la institución y se lleve el caso ante las últimas consecuencias penales.

3. SOLICITAMOS UN DIÁLOGO ABIERTO, entre todas las organizaciones o expresiones juveniles y la MECAR, pues los y las jóvenes cartageneras NO ESTAMOS DISPUESTOS a seguir permitiendo que se CRIMINALICE LA EXPRESIÓN JUVENIL. El parche, la esquina, la cancha, la plaza son nuestros escenarios de expresión cultural y deben ser DIGNIFICADOS.

Por último invitamos a toda la juventud cartagenera a combatir la persecución, estigmatización y criminalización juvenil con nuestras únicas armas LAS IDEAS, LA CULTURA, EL ARTE Y EL DEPORTE. Es por eso que desde ya, en rechazo a estos hechos planeamos la realización de una jornada deportiva y cultural en la cancha de arena de los calamares para los próximos días".