Denuncian daños y falta de seguridad en nuevo parque del barrio La Esperanza

Con preocupación analizan los líderes de Alcibia, La Esperanza y La Quinta la situación del recién construido parque de la rotonda, que anteriormente servía de parqueadero y basurero.

El lugar, que aún no ha sido entregado a la comunidad de manera oficial por parte del Distrito, presenta averías en un par de máquinas de hacer ejercicios y lo peor, según los querellantes, es que ya han ocurrido cuatro atracos porque no hay seguridad.

“Hay máquinas en las que se montan varios niños al tiempo y ya hay dos averiadas, sin tornillos. Anoche unos pelaos intentaron agredir a una muchacha que estaba con su bebé porque no se dejó quitar el celular”, señaló la vecina Zuleima Herrera.

Sin embargo, hay otros detalles que los moradores denuncian como falencias de la obra: las palmeras no fueron sembradas con suficiente profundidad, aunque no hay oscuridad, las luminarias son intermitentes; los rociadores no abarcan toda el área y hay plantas a las que no llega el agua. Hay tramos en las que esperaban siembra y no la tienen; no hay vigilancia que resguarde la integridad de los visitantes, hubo un compromiso de instalar un CAI permanente, pero no se ha cumplido; pese a estar casi terminada, aún no se ha hecho la entrega oficial. Además se han presentado casos de hurto dentro del lugar.

Habla alcalde

Gregorio Rico, alcalde de la Localidad 2, señaló que la obra será entregada próximamente de manera oficial con presencia de la alcaldesa (e) Yolanda Wong. Respecto al CAI, dijo que ya el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena hizo la gestión pero no depende de él sino de Bogotá, así que hay que esperar la decisión.

Por otra parte, pidió a los líderes y a la misma comunidad estar más pendientes del parque, se empoderen del mismo y lo cuiden de los inescrupulosos que pretenden dañarlo. “Ya se hizo el parque, ahora hay que tener cultura ciudadana, los vecinos de La Quinta, La Esperanza y Alcibia también deben proteger esta obra”, expresó el funcionario.