Denuncian demora de Comfacor en tratamiento para paciente con cáncer

Meses de angustia completa Darwin Jiménez Castro, de 17 años, y su familia, a causa de un creciente tumor cancerígeno en su rodilla derecha.

Su padre, Álvaro Jiménez Rocha, contó que la odisea comenzó en enero. “Mi hijo estaba jugando fútbol y sufrió un golpe, rodilla con rodilla, con unos de sus amigos. Él siguió normal, pero en febrero le salió el golpe. Se le fue inflamando la rodilla y para que lo atendieran lo llevamos a su EPS, Comparta”.

Señaló que “a los tres meses, aproximadamente, me dijeron que tenía un tumor maligno (cáncer) en la rodilla derecha. Antes del golpe era un joven sano, caminaba normal. Ahora usa muletas y se le está secando la pierna”.

Jiménez advirtió que en Comparta se viene enfrentando a una dificultad: la demora en la asignación de citas y, por ende, la demora en el inicio del tratamiento.

“Se demoran mucho y su caso es urgente. Ya le hicieron una cantidad de exámenes y le faltan unas tomografías, pero la EPS nos quiere mandar donde un especialista en Barranquilla para que decida si lo ingresa a cirugía o no. Eso será mínimo dentro de ocho días y no creo que mi hijo vaya a resistir. Pasa quejándose en las noches, sufre mucho dolor”.

Agregó que “la EPS no quiere cubrir viáticos y no estoy en condición de asumir gastos porque no estoy trabajando”.

Es urgente

En la historia clínica de Darwin, con fecha de 14 de septiembre, se precisa que tiene una “pérdida de peso progresiva no cuantificada (...) masa gigante dolorosa de 20 centímetros de longitud por 15 centímetros de ancho (...) atrofia muscular importante, dolor y limitación para la flexo-extensión activa y pasiva”.

Advierte que “por asunto de tiempo y pronóstico del paciente, se le entrega orden de cirugía con la condición de que hoy mismo traigan los estudios para valoración”. Los estudios requeridos desde el pasado jueves son una tomografía de tórax y otra de abdomen y pelvis.

Qué dice la EPS

Consultado por El Universal, personal administrativo de Comparta informó que “el paciente estuvo en Barranquilla, donde lo examinó un ortopeda oncólogo, le mandó unos estudios y una cita de control. Los estudios: tomografía de tórax, de abdomen y pelvis ya se los autorizamos. Hoy (ayer) los reclamó un familiar. El paciente tiene que hacérselos y para eso necesita preparación”.

“Los resultados -indicó- deben ser llevados a la cita de control, nuevamente en Barranquilla, para que el especialista determine si amerita o no hospitalización. De ser necesario se quedaría allá recibiendo tratamiento”.

Respecto al pago de viáticos, agregó que “las autorizaciones del transporte están listas. Las puede ir a retirar mañana (hoy) en el transcurso del día”.

No es “paseo de la muerte”

Cabe recordar que el pasado 12 de septiembre, el superintendente Nacional de Salud, Norman Julio Muñoz, advirtió a las EPS que operan en Cartagena y Bolívar que el envío de pacientes con cáncer a otras ciudades, por la no contratación de red de servicios, es sinónimo de “paseo de la muerte”.

Sostuvo que esa conducta es causal para el retiro de la operación del territorio. “La única razón para que se pueda trasladar a un usuario a otro sitio es que no haya camas o nivel de complejidad disponibles en la ciudad y en el departamento”.

En el caso de Darwin, Comparta precisó que el traslado se debe a que “requiere de ortopedia oncológica y en Cartagena solo un especialista presta este servicio, una vez al mes. La oportunidad más cercana para el paciente está en Barranquilla”.