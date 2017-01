Denuncian desmanes en zona de La Castellana

Comerciantes y habitantes de los barrios cercanos al Centro Comercial La Castellana llamaron la atención respecto a los problemas de orden público que se vienen presentando en esa zona en los últimos fines de semana.

Algunos de esos barrios son La Castellana, Villa Sandra, Las Delicias, El Rubí, entre otros, que están apostados entre las avenidas El Consulado y Pedro de Heredia.

Cabe destacar que, con el auge comercial de esos sitios, actualmente funcionan muchos establecimientos de música y licores, a los cuales asisten los jóvenes que presuntamente están causando problemas.

Una parte de los afectados supone que los jóvenes son habitantes de barrios como República de Venezuela, Chiquinquirá, Olaya Herrera o de los barrios que se levantan a lo largo del Canal Ricaurte.

Otra parte de los querellantes dice estar enterada de que la mayoría de esos jóvenes son residentes de los barrios vecinos del centro comercial, quienes se citan por las redes sociales para reunirse en esa zona, pero, al parecer, cada celebración termina en desórdenes que también involucran atracos y riñas a mano armada.

Para dar sus testimonios, los afectados pidieron la reserva de su nombre.

Por ejemplo: un residente del barrio Las Delicias relató que las citas juveniles empiezan los jueves en la tarde, pero que todo transcurre en aparente calma hasta la madrugada cuando los locales de diversiones están cerrando, pues muchos de los celebrantes, altamente alicorados y hasta armados, cuando no forman riñas se dedican a atracar a quien encuentren solo en las calles, sobre todo en la Avenida El Consulado.

Precisamente, algunos residentes a orillas de El Consulado aseguran que los jóvenes hacen escándalos en la madrugada, “pero quienes en realidad atracan y arrancan bolsos a las mujeres son algunos mototaxistas, quienes aprovechan el caos que se forma a esas horas en la avenida”.

Otros habitantes del barrio Villa Sandra dijeron que la mayoría de los jóvenes, después de citarse por internet, mayoritariamente se concentran en el sitio conocido como La U, una especie de rampa entre la Pedro de Heredia y la urbanización en cuestión.

“Allí se forman unas peleas y unas bullas que asustan. A veces hasta hemos escuchado disparos”, afirmaron y la vez agregaron que “la Policía no deja de hacer sus recorridos en la noche, pero resulta que los verdaderos desórdenes se arman es de las 2 de la madrugada en adelante”.

Al respecto, al alcalde de la Localidad 1, Enrique Jaramillo Martínez, informó que aún no ha llegado a su despacho ninguna queja en ese sentido, “pero en el próximo consejo de seguridad que tengamos en la Alcaldía Mayor voy a plantear el problema en aras de organizar alguna estrategia con la Policía”.

El coronel Juan Carlos Rivera Florián, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cartagena, indicó que los desmanes que denuncian los residentes se han registrado en los últimos meses contemplados como época de vacaciones, “ya que son estudiantes quienes se citan a través de las redes sociales, pero sus encuentros suelen terminar en tropel”.

Más adelante, señaló que, consultando con el despacho de Prevención Ciudadana, se descartó que se trate de encuentros de pandillas de la zona suroriental.

“Todo eso --prosiguió-- tiene dos causas: la falta de control de los padres y el mal manejo del tiempo libre. Por eso es probable que, en cuanto empiece la temporada escolar, se reduzca el problema. Sin embargo, mientras eso ocurre estaremos atentos a esas convocatorias de redes sociales”.