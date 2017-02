Denuncian incumplimiento en entrega de parque en La Concepción

Preocupados. Así están los habitantes del barrio La Concepción, al sur de Cartagena, por los supuestos atrasos en las obras de remodelación del tradicional parque Alejandro Arrieta, ubicado entre la carrera Primera con calle Tercera y Cuarta.

Sus moradores aseguran que el Distrito, además de que no socializó la obra, debía entregarla el pasado 31 de diciembre, sin embargo a la fecha no ha sido posible.

"El parque lo han tapado con polisombras y en las noches venden droga, vienen parejas a formar escenas no aptas para niños (...) La Alcaldía dijo que este 15 de febrero lo entregarán, pero hasta el momento no nos han dado certeza. Hace poco se reanudaron los trabajos, así que no creemos que esté listo para esta fecha. Además están remendando las jardineras, no las tumbaron sino que están trabajando sobre ellas", expresó una habitante del barrio.

A mediados de diciembre se inició la intervención del Alejandro Arrieta, con una inversión de 110 millones de pesos. Este espacio tendrá máquinas biosaludables, senderos peatonales, columpios para niños y jardineras, entre otros agregados.

¿Qué dice el Distrito?

La alcaldesa de la Localidad 3: Industrial y de la Bahía, Patricia Zapata, encargada de la obra, aseguró que "esta sí fue socializada con la comunidad y que no se pudo entregar en diciembre por actuaciones administrativas que buscan que se sigan los procesos y no se deje ningún trabajo inconcluso".

La funcionaria precisó que "la obra fue retomada en la segunda semana de enero y se está dentro de los términos contractuales para entregarla. Los habitantes de La Concepción no tienen nada de qué preocuparse porque le vamos a cumplir", recalcó Zapata.

Finalmente, la Alcaldesa indicó que a finales de febrero se estaría entregando el parque completamente restaurado.

Otros parques intervenidos

Al igual que el parque Alejandro Arrieta, la Alcaldía interviene otros lugares de esparcimiento en El Socorro, Almirante Colón y Santa Clara.