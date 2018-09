Denuncian mal uso de incentivos de Más Familias en Acción

Seis personas fueron sancionadas por Más Familias en Acción, que opera en Cartagena, por mal uso de los incentivos que aporta ese programa.

Así lo dio a conocer Jackeline Perea Blanco, directora del programa en Cartagena, quien explicó que los casos fueron denunciados por familiares de los niños afectados.

Respecto a los seis casos, se supo que una madre denunció que el padre de un niño era quien cobraba el incentivo, desde hacía dos años, “pero no le daba ni un peso al niño, alegando que no le estaban pagando, pero además no le daba el incentivo de salud al que tiene derecho el niño por pertenecer al programa”, contó Perea Blanco, quien añadió que todo se cambió al titular para que fuera la madre quien recibiera el incentivo.

En el segundo caso, la entidad recibió una denuncia según la cual dos menores de 15 y 16 años eran prostituidas por su madrastra, quien no les entregaba el incentivo.

La denuncia fue realizada por la hermana mayor de las menores, quien pidió que fueran puestas a su cargo para que puedan recibir el incentivo. La custodia estaba en manos de la madrastra, ya que las menores son huérfanas de padre.

El tercer caso se presentó en el barrio San Francisco, donde un padre, quien aparecía como titular del beneficio, tampoco daba el incentivo a los hijos, por lo cual la titularidad pasó a manos de la madre.

El cuarto caso se presentó en el barrio Chiquinquirá, donde un padre denunció a una madre por no dar el incentivo a los menores, una niña de 15 años y un niño de 11.

“El denunciante --dijo la funcionaria-- contó que la mamá reclamaba el incentivo y no lo entregaba; y se molestaba cada vez que se lo reclamaban”.

El quinto caso fue denunciando por la abuela de una menor de 10 años, quien aseguró que la madre de la niña nunca le entregó el incentivo, además de que anexó evidencias de denuncias contra los padres por inasistencia alimentaria.

Este caso tiene que ver con una menor de 4 años, quien era maltratada por la mamá, “hasta el punto de decir que la iba a matar. Por eso, la abuela materna decidió hacerse cargo de ella, llevó a declarar a testigos del maltrato”.

Jackeline Perea explicó que los incentivos se deben usar para la salud y la educación.

“En cuando a salud se trata de que los niños tengan una buena alimentación y cumplan con sus controles de crecimiento y desarrollo. Para esto, deben aportarse los certificados de la EPS de las citas cumplidas. Estas deben ser originales”.

Respecto al incentivo de educación, dijo que “los menores deben cumplir el 80 % de la asistencia a clases. El colegio debe pasar el informe de la asistencia de los menores; y los beneficiarios deben aportar un certificado original de matricula”.

Recalcó que “los niños deben ir bien vestidos al colegio. En caso contrario, los rectores deben denunciar si están asistiendo con zapatos rotos, camisas sucias, etc”.