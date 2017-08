Denuncian muerte de mujer por supuesta negligencia

Una miocardiopatía periparto, trastorno poco común en el cual el corazón de una mujer embarazada resulta debilitado y dilatado, y la supuesta desatención de su EPS, le arrebataron la vida a Angy Tatiana Sarmiento González.

La mujer de 30 años falleció el pasado 18 de agosto en la ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo, en el barrio San Fernando, mientras esperaba que Coomeva la trasladara a un centro asistencial donde le realizaran el procedimiento quirúrgico que requería.

Haiver Hernando Hernández Vergel, viudo de Angy, afirmó que demandará a la EPS, pues el pasado 15 de agosto recibió el fallo de tutela en el que se le ordenó “adelantar las gestiones necesarias para la práctica inmediata del procedimiento quirúrgico, y nunca cumplió”.

Tras su último parto

A Angy le diagnosticaron la deficiencia cardiaca “hace un año y dos meses, porque 15 días después del parto de mi último hijo, que tiene un año y 3 meses, se puso mal”, contó Haiver.

Agregó que “ella se hinchó y retenía líquidos. No podía tomar más de 600 mililitros. El corazón se le creció y le funcionaba como a una persona de 100 años. No podía respirar y se cansaba demasiado. Antes estaba bien, sin ninguna clase de enfermedad”.

El hombre recordó que “en el transcurso de ese año y dos meses, Angy estuvo hospitalizada varias veces. En abril, incluso creo que antes, en su historia clínica se advertía que necesitaba un trasplante de corazón. El hospital mandó la remisión a Coomeva para que autorizara su traslado para la operación y autorizaron fue en agosto, pero no la hicieron. Decían que estaba en trámite”.

Anotó que “al ver que pasaban los días y nada, comencé a desesperarme porque ella estaba muy mal. Los médicos decían que lo único que podía salvarla era eso, el trasplante de corazón. Después el hospital dijo que no se lo hicieran porque no lo resistiría. Le harían una operación a corazón abierto para curarle las válvulas dañadas, lo cual era menos riesgoso”.

Para este procedimiento quirúrgico, una auditora médica de la EPS le informó a Haiver que había conseguido un traslado a Barranquilla. “Eso fue entre el 7 y 8 de agosto. Yo me alegré porque parecía que todo iba a salir bien. Pasaron dos días y le dijeron a mi suegra que Coomeva no tenía ambulancia para llegar a Barranquilla. Después que allá no había cama, luego que sí pero en otra ciudad. Yo les dije que para donde fuera, pero que por favor le hicieran la operación”.

Ante la inquietante espera, él se asesoró con un abogado e interpuso una tutela que el 15 de agosto falló a favor de la paciente.

Ese día se sintió tranquilo porque “a Coomeva le dieron 48 horas de plazo para que resolviera la situación de Angy. El fallo lo recibieron el 16 de agosto, a las 3 de la tarde. Nunca resolvieron nada, hasta el sol de hoy no he recibido una llamada de ellos y desgraciadamente mi esposa falleció”.

Habrá demanda

Tras la muerte de Angy, Haiver Hernández informó que demandará a Coomeva “porque incumplió lo ordenado por la tutela. Nunca se reportó”.

Sostuvo que su pareja fue víctima de negligencia por parte de la EPS, “porque el médico decía que lo único que podía salvarla era la operación. Había mandado la remisión y Coomeva nunca se reportó, nunca habló con nosotros. Solo estaba la auditora y siempre decía que la remisión estaba en trámite, que estaba haciendo todo lo posible, sabiendo que la vida de ella estaba en riesgo. Nunca la ayudaron y eso que ella era cotizante, duró casi 14 años cotizando en Coomeva y no les importó nada”.

Angy dejó huérfanos a un niño de 13 años, una niña de 11 y un bebé de año y tres meses.

El Universal consultó a Coomeva EPS sobre el caso en mención y no obtuvo respuesta.