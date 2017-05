Denuncian tráfico de drogas a las afueras de la cárcel de Ternera

“Tiran una naranja, esa es la señal para que pasen droga al penal”, eso dicen los vecinos que viven cerca a la cárcel de Ternera, que a diario tienen que ver esta situación.

Sara Martínez*, dijo que además en una ocasión cayó una naranja en su techo y le hizo un hueco, los restos del mismo le golpearon la cabeza.

“El pedazo de techo que se desprendió me cayó fue a mi en la cabeza y me golpeó duro. Por fortuna no pasó a mayores”, afirmó Sara, quien por sus propios medios tuvo que solucionar el daño.

Para los residentes y transeúntes se ha vuelto común ver que se pasen cosas de un lado al otro. Dicen que además de tirar naranjas, se pasan plata.

“La plata la tiran envuelta en bolsitas con una piedra para que tenga fuerza. Una vez cayó en la casa de una vecina y se asustó y cuando vio la plata le pareció raro pero afuera de su casa se aparecieron dos tipos pidiendo que se la dieran, estaban encapuchados. Ella del temor la entregó”, expresó un morador.

Tienen miedo

En más de una ocasión los vecinos del sector 11 de Noviembre dicen que han intentado denunciar la situación que están viviendo, sin embargo, aseguraron que han recibido amenazas.

“Les hemos dicho que paren el intercambio porque en una de esas puede resultar alguien herido por un ‘naranjazo’, pero no hacen caso. Lo único que dicen es que no seamos sapos si no queremos tener problemas”, comentó un vecino.

Más patrullajes

Un vocero de la Policía Metropolitana explicó que el año pasado se hicieron varias capturas por este tipo de situaciones, y aseguró que se aumentarán los patrullajes en la zona.

La invitación fue a que la comunidad llame al 123 o al número del cuadrante cuando vea este tipo de episodios.