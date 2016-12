Desafíos de Manolo Duque para el 2017

El Alcalde cierra el año con una lista de retos para ejecutar en 2017. Megaproyectos, una sede administrativa, Transcaribe y trasladar el mercado de Bazurto son sus prioridades.

Sociedad Portuaria

Uno de los proyectos del Alcalde para 2017 es vender las acciones del Distrito en la Sociedad Portuaria, equivalentes a una participación del 2,11%.

“Los concejales nos han pedido que demos más documentación sobre este proyecto de acuerdo, ya que hemos planteado que necesitamos recursos para ejecutar obras y estamos buscando la manera de captar más dinero.

“Una de estas opciones es vender el 2,11% de las acciones que tiene el Distrito en la Sociedad Portuaria para fortalecer el Plan de Desarrollo.

“Si se logra la venta, estamos hablando de unas entradas aproximadas de más de 20 millones de dólares, que podemos invertir en infraestructura y en obras del Eje Uno, como lo es la intervención del caño Juan Angola. No tenemos prisa y si ya nos toca esperar hasta el año que viene lo haremos”, dijo Duque Vásquez.

Esta iniciativa fue presentada al Concejo y está siendo estudiada por los cabildantes y diferentes gremios de la ciudad.

Cambios en el gabinete

El pasado 13 de octubre los cartageneros se llevaron la sorpresa de que el Alcalde le pidió la renuncia a todo su gabinete, ya que haría cambios representativos.

Desde entonces la modificación más relevante se dio en la Secretaría de Infraestructura, donde salió Wilson Herrera y entró Santiago Carrasquilla. Pese a esto, Duque Vásquez aseguró que el 2017 llegará cargado de nuevos nombramientos.

“Llevo un año de gobierno en el que he evaluado quiénes están y quienes no. Hay personas que no encajan dentro del equipo de ‘Primero la Gente’ y la dinámica es así. La primera quincena de enero estaremos nombrando nuevos secretarios, que significarían entre dos y tres cambios en el gabinete”, le contó el mandatario a este medio.

Protección costera

La pasada época invernal, en la que las lluvias y las mareas altas inundaron varios sectores de la ciudad, dejó en evidencia que es necesario implementar un plan de drenajes y de protección costera. Respecto a esto, el Alcalde ya tiene un presupuesto para invertir en alternativas que mitiguen los estragos causados por el agua de lluvia y de mar.

“Entendemos que el tema costero es de la Nación, pero como Distrito estamos comprometidos con eso. El caso de Bocagrande nos impacta tremendamente y en el próximo presupuesto vamos a destinar ‘cerca de’ 30 mil millones de pesos y comenzar a enfocarnos en la Primera Avenida. Para esto necesitamos el apoyo de la Nación, por lo que empezamos diálogos con los congresistas.

“La idea es que desde la entrada de Bocagrande sean intervenidos dos kilómetros. Esta será una solución ambiental y de vías, porque haremos ciclorutas y dos carriles. Serán 60 metros de playa, espolones de 250 metros hacia al fondo, pero con protección lineal”, puntualizó.

Transcaribe sube tarifa

El 2017 será un año de cambios para el Sistema Integrado de Transporte Masivo.

“La tarifa de Transcaribe subirá 100 pesos. Uno de los grandes errores de los alcaldes de las grandes ciudades es que no han incrementado estos valores”, dijo Manolo a El Universal, y agregó que otra de las grandes prioridades para el año entrante es entregar el Patio Portal y más estaciones.

“Estamos apostándole a entregar el Patio Portal el 20 de enero, no lo hemos hecho porque estamos resolviendo un tema con Aguas de Cartagena. Además, en enero se entregarán dos estaciones, en febrero otras dos y otra última en marzo.

“Es importante destacar que entramos con la ruta Torices-Daniel Lemaitre-La María-San Francisco, una ruta universitaria y otra que va a la Gobernación de Bolívar en Turbaco”, dijo el Alcalde, quien agregó que antes de acabarse el año se chatarrizarán 450 vehículos, para lo que tiene un presupuesto de 19 mil millones de pesos.

Alcaldía, con nueva sede

Unificar las diferentes dependencias de la Alcaldía en una sede administrativa es uno de los planes para el año que viene.

“La sede reunirá a todas las dependencias de la Alcaldía, ya que hoy están ocupando 36 puntos regados por la ciudad. La ventaja es la concentración para la mejor la atención de los ciudadanos. Todas las oficinas de las secretarias, departamentos e institutos estarán en el Centro Administrativo Distrital.

“Los mismos trabajadores de la Alcaldía y del sindicato me han felicitado porque es un anhelo de las administraciones anteriores y lo vamos a lograr”, explicó.

Bazurto será trasladado

Uno de los desafíos más espinosos es trasladar el mercado de Bazurto. Respecto a esto, Duque Vásquez aseveró que no tiene reversa.

“El traslado del mercado de Bazurto es inminente. Esto obedece a problemas de medio ambiente, movilidad y planeación. En la zona del mercado hay casas que funcionan como bodegas y en estos últimos días cerramos construcciones de casas de Martínez Martelo que estaban convirtiendo en bodegas.

“La empresa promotora está avanzando en este proyecto. El inconveniente que teníamos era que el diseño que estaba estructurado no fue aprobado por los comerciantes, debido a las pequeña proporciones en las que estaban distribuidos los locales.

“Ahora hay un diseño más amplio de las colmenas y posiblemente el traslado se dé a un lote aledaño a El Pozón y a la Terminal de Transporte”, concluyó el alcalde Duque.