Descartada prohibición del parrillero masculino

Un fuerte rumor encendió las alarmas en el gremio de mototaxistas de Cartagena y de paso alertó a miles de personas que utilizan a diario la motocicleta como medio de transporte.

El runrún corrió por la supuesta restricción del parrillero masculino en toda la ciudad, que según usuarios en las redes sociales, era una medida que estaba contemplando en silencio el Distrito para mejorar la movilidad y lograr disminuir los índices de delincuencia.

Ante esto, Fernando Niño Mendoza, secretario del Interior, le contó a El Universal que esta es una medida que no contemplan y que no se efectuará.

“Los rumores son falsos. El pronunciamiento del alcalde es que se continúe trabajando en los decretos para motociclistas que están establecidos, como la prohibición de la circulación de este medio de transporte después de 11 de la noche y la restricción del parrillero en Manga, Pie de La Popa, El Cabrero, Bocagrande, Crespo, El Laguito y Castillogrande.

“Hasta el momento no se han tomado decisiones, ni se adelantan estudios ni análisis, por lo que queremos pedirle a los cartageneros que eviten difundir todo los rumores que ven en redes sociales”, manifestó el funcionario.

Cumpliendo la norma

En un recorrido hecho por El Universal, se notó que en los siete barrios donde está prohibida la circulación del parrillero los controles son permanentes y que no hay evasores. Pese a esto, las estaciones ilegales de mototaxista se establecen con más fuerza en sectores como la parte baja del puente Jiménez, en la avenida del Lago.

Por otro lado, Niño Mendoza resaltó que los compromisos que tiene el Distrito con el gremio de mototaxistas están firmes y que trabajan para que estos se puedan cumplir en el menor tiempo posible.

“Al establecer el Decreto 1424 del 20 de septiembre del 2016 la Administración se comprometió en brindarles capacitaciones y más oportunidades laborales a los mototaxistas, por lo que estamos trabajando para que esto se dé”, agregó.

Cartagena: polarizada

Al preguntarles a los usuarios de El Universal vía redes sociales si están de acuerdo o no con prohibir el parrillero en toda la ciudad, una parte manifestó su respaldo, mientras que otro gran número de personas se opuso, ya que representa quitarle el medio de sustento a miles de familias.

“Creo que deberían por cada placa matricular un número de personas las cuales pudieran transportar, en caso que alguna autoridad los pare y la persona no esté en ese listado, la moto sea inmovilizada. El mototaxismo es un fenómeno que está ahogando la ciudad”, dijo Sebastián Fernández.

“Esta medida no resolvería nada, un ajuste al sistema de seguridad seria mas viable: cámaras, respuesta inmediata ante situaciones y no mil años después, control en la instalación de placas en motos porque la modalidad hoy día es que la inclinan hacia arriba, lo cual evita visibilidad, moto con este mecanismo debe ser retenida, conductor honrado no debe portarla de esta forma”, expresó Juan Tenorio.

“De cierta forma es lo mejor. Disminuiría en gran medida el índice de delincuencia en toda la ciudad. No es restringirlo de un todo, es tomar medidas para controlar el crecimiento tan abrupto de mototaxis en la ciudad, sería mejor que quienes tengan motos se les exija un documento donde se registre y que solo puedan transportar personas de su núcleo familiar, como ya se ha hecho en otras ciudades”, manifestó Rosa Leclerck.

En cifras

Según las cifras de sicariatos, en lo que va del 2017 han ocurrido 9 casos, 7 en enero y dos en febrero. En todos estos el medio de transporte utilizado por los malhechores es la moto. Los barrios más afectados hasta el momento son Fredonia, El Pozón, Olaya Herrera, Nelson Mandela, San Francisco y La María.