Desmienten cadena de WhatsApp sobre casting porno en Cartagena

El mal uso de las redes sociales vuelve a hacer eco. Esta vez una cadena que circula en WhatsApp y otras redes sociales pone a Cartagena nuevamente como destino sexual.

En el mensaje que ha llegado a cientos de usuarios, se les invita a participar en un supuesto casting porno que se realizaría en el Centro de Convenciones del Hotel Las Américas el próximo 8 de junio.

Este es el mensaje que circula en redes

Sin embargo, el post es falso. Marlin Guerra, gerente de Mercadeo del Hotel Las Américas, confirmó a ElUniversal.com.co que no hay ninguna reserva para la realización de dicho casting pornográfico y que este tipo de eventos va en contra de sus ideales.

"Para ese día no hay ninguna reservación. Nosotros no realizamos este tipo de eventos porque somos un hotel familiar y tal programación no va con nuestra promesa de valor. Nuestro target no va dirigido a ese públicos, ni nosotros aceptamos tales eventos en el hotel", sostuvo Guerra.

Guerra agregó que no es la primera vez que tal publicidad circula en redes sociales. Por lo que le preocupa que este tipo de mensajes afecte la imagen del hotel y de las otras marcas que supuestamente patrocinan el evento.

"El evento del casting es segunda vez que nos sucede, el año pasado para esta misma fecha también circuló esa publicidad con el mismo arte. Nosotros no realizamos este tipo de eventos. El año pasado comenzamos a investigar por nuestra cuenta, llamamos a los números que aparecen ahí y buscamos por internet, pero no obtuvimos información. Lo que nos preocupa es que nuevamente el mensaje esté circulando", indicó Marlin Guerra, gerente de Mercadeo del Hotel Las Américas.

La emisora La Mega, otro de los supuestos patrocinadores del evento, también salió al paso de la circulación del flyer, El director de esta emisora radial, Kirk Teheran, afirmó que no ha tenido acercamientos con los organizadores de este evento y lamentó que se use sin autorización el nombre de La Mega.

Lo cierto, es que hasta el momento se desconoce el origen de esta publicidad.